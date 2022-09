El alcalde de A Estrada, José López Campos, ha admitido contactos con la familia propietaria de Casa Herminio, en un lugar central de la Praza da Feira. Sin embargo, en estos momentos esa compra está descartada después de no llegar a un acuerdo con los diferentes propietarios del inmueble. En su día el alcalde reconoció que la decisión de los propietario no se debía a “una cuestión monetaria, sino por motivos sentimentales”, aunque ayer quiso aclarar que no llegaron a presentar una oferta en firme, algo que también afirmó uno de los propietarios. Este último señaló que la decisión de rescindir el contrato de la Taverna da Feira fue tomada democráticamente por parte de la comunidad de propietarios.