El alcalde de Lalín, José Crespo, defiende las actuaciones ejecutadas en las calles Monte Faro y Maruja Gutiérrez, una vez modificados los proyectos heredados del anterior gobierno, que tilda de “auténtica chapuza”. “Eran chapa y pintura, no le tocaban para nada a lo que va bajo tierra. Les metimos a mayores separación de pluviales y fecales, traída de aguas, cable de alumbrado público y líneas para fibra óptica”, explica el regidor, que pide a la oposición “un poquito de respeto a la inteligencia”.

Por lo demás, “la capa de rodadura es la misma” y los “mal llamados bolardos, que son resaltes de bordillo, van por su proyecto”, afirma Crespo, que demanda “seriedad y rigor” a sus adversarios. En todo caso, señala que los resaltes tienen por objeto “preservar a los peatones, porque los conductores no son respetuosos con ellos”, sostiene. “Si no pones nada, los coches aparcan encima de las aceras”, manifestó ayer en una radio local. “No hagamos demagogia, porque los resaltes son necesarios para que los automovilistas no suban a la acera”, sostiene el alcalde, pues “no podemos tener un policía en cada calle”. En todo caso, señala que, si hay algún resalte que moleste, “habrá que aplanarlo, pero siempre con una medida justificativa”.

Crespo lamenta que haya gente que “tenga el garaje hecho de viejo” y refiere que en alguno los coches “ya pegaban abajo de antes”. “No es cosa de ahora, e intentamos arreglarlo, pero si adaptamos todas las necesidades de cada edificio a la acera quedaría mal –declara–. No se puede hacer las cosas a gusto de todos, intentamos conciliar lo que allí había y dejar satisfechos a la mayoría”. “Hay gente que quiere malmeter y la obra quedó infinitamente mejor de lo que estaba”, apostilla el regidor, que reitera que las calles se abrirán en cuanto las obras sean entregadas al Concello, algo previsto para hoy.

El parque del auditorio, dedicado a Chascomús

En su comparecencia radiofónica, José Crespo se refirió también al homenaje que la localidad hermana de Chascomús les brindó a Lalín con la dedicatoria de un paseo. Por eso, propone poner el nombre de este pueblo argentino al parque que hay delante del auditorio, una iniciativa consensuada con los portavoces. “Cuando vengan aprovecharemos para inaugurarlo y haríamos un acto de entrega”, expone el regidor, que anuncia que la propuesta se llevará a pleno en cuanto esté preparado el expediente.