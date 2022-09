Es martes por la tarde pero es casi imposible encontrar una mesa libre en la Taverna da Feira. Ni hablar del fin de semana. Ahí hace falta suerte para encontrar un donde poder tomar algo en el que es sin duda uno de los bares de moda entre la numerosa oferta hostelera de A Estrada. Esteban Constenla nunca se imaginó que el pequeño local del que se hizo cargo hace cinco años podría tener tanta gente. La pandemia, esa que se llevó por delante muchos otros bares, puso su taberna en el punto de mira de los estradenses gracias a su amplia terraza y, una vez pasados los peores momentos, sus clientes ya no se fueron. En pleno boom y con la plaza recién reformada ha llegado sin embargo una noticia inesperada. La Taverna da Feira cierra sus puertas.

Hablar de la Taverna es hablar de Casa Herminio, uno de los bares más emblemáticos de la historia de A Estrada y sede de la conocida Peña Celtista Estradense, dirigida por el propio Herminio Bahamonde. Este bar, ubicado en medio de la Praza da Feira, estuvo cerrado durante muchos años, hasta que finalmente unos vecinos decidieron reabrirlo. Su aventura no duró mucho y meses después cedían el testigo al joven Esteban Constenla. “Mi padre, que era cliente, me dijo que iban a cerrar. Yo llevé durante cinco años el bar de la playa fluvial pero en ese momento estaba trabajando en Madrid. Sabía sin embargo que era un local que podía funcionar bien y que tenía su clientela, así que me decidí a coger el traspaso. Fue una casualidad”,.

Los comienzos no fueron fáciles pero poco a poco fueron contando con clientes fijos que ayudaban a mantener el bar. Su historia dio sin embargo un giro radical con la pandemia. Tras los meses cerrados, reabrieron y lo hicieron con permiso del Concello para colocar su terraza en la plaza y no en la pequeña acera que tenían delante. “Pasamos de tener tres mesas a 16. Tuvimos mucha suerte porque eso nos salvó en pandemia. Empezamos a trabajar muy bien porque a la gente le gustaba al haber mucho espacio entre mesas. Hubo que zapatear mucho pero fueron dos veranos muy buenos”, recuerda.

La suerte volvió a sonreír a la Taverna este año, con la reforma y cierre al tráfico de la Praza da Feira. “Las obras fueron complicadas pero seguimos teniendo 16 mesas y ahora delante de la puerta. Estamos trabajando muy bien, y no solo nosotros, todos los bares de la plaza. Este verano fue una locura. Todos los días tenemos las mesas ocupadas y con gente esperando. Los fines de semana tenemos que contratar extras”.

Sin embargo, la buena suerte que acompañó a Esteban en estos últimos años llegó a su fin. Su casero le envió recientemente un burofax avisándole de que debe abandonar el local, y lo ha hecho sin dar explicaciones. “Es una pena tener que cerrar por el capricho de un hombre”, afirma el hostelero rememorando los numerosos problemas que ha tenido con él en estos últimos cinco años. “Nos marchamos pero lo hacemos muy orgullosos. Nunca nadie pensó que Casa Herminio, con un local tan pequeño volvería a trabajar así, ni siquiera yo”. Esteban, que en esta aventura formó tándem con su madre y su hermana, reconoce que todo valió la pena a pesar del duro final. “Conocimos a mucha gente, que empezaron siendo clientes y ahora son amigos. Eso es al final con lo que te quedas”.

Ofertas del Concello para comprar la casa

La Taverna da Feira cerrará sus puertas en las próximas semanas y lo hará llenando de incógnitas el futuro de una vivienda muy deseada. El Concello de A Estrada no ha escondido su deseo de hacerse con un inmueble que se ocupa un lugar central en la amplia Praza da Feira y que podría, o bien ser derribado para crear una plaza totalmente abierta o bien acondicionarse para usos sociales. El gobierno local habría presentado una primera oferta por la casa a sus propietarios que fue rechazada. En una segunda negociación presentó una bastante más alta. Esta por ver si la decisión de cerrar la concurrida Taverna da Feira es un indicador sobre una posible adquisición futura o únicamente se debe al deseo de los propietarios de cerrar el establecimiento o de cambiar de inquilinos.