A romaría dos Aflixidos na vella feira de Camporrapado

Non ten esta romaría da Virxe dos Aflixidos a grande concorrencia que antano enchía a carballeira que rodea a súa capela, en Camporrapado, de devotos e festeiros que, en sana rivalidade coas patronais de Prado, atraía a mocidade de Cristimil e doutras parroquias da contorna que maiormente chegaban aquí cruzando a ponte de madeira que salvaba o río Deza. Pararon tamén de botar os foguetes que pagaban os veciños, os xantares con festeiros nas casas e as músicas de bandas e gaiteiros que enchían o campo da festa, que era tamén lugar de celebración da concorrida feira de Camporrapado. Pero os veciños de Cortegada seguen téndolle a mesma veneración e devoción ca naqueles tempos á Nosa Señora dos Aflixidos e aquí seguen vindo cada ano, o días 15 e 16 de setembro, para pedir a mediación da Virxe ante Deus ou agradecer algún favor concedido.

A devoción debeu comezar aló polo ano 1812, canda a capela, sendo privada e fundada polo crego Antonio Ramos, antepasado do recoñecido médico Alfredo Ramos López (1888-1960), nativo do lugar que ten estatua na vila de Silleda. A casa señorial que fora parada e fonda en tempos, foi recentemente restaurada para residencia polos seus actuais propietarios. Preto da carballeira, tamén está a casa natal de Antón Alonso Ríos mestre, e escritor e político galeguista, deputado agrario en 1936 e “secretario xeral do Consello de Galiza no exilio bonaerense”, segundo reza unha placa que se colocou nunha casa que fora comercio e taberna nos anos anteriores a Guerra Civil.

A capela da Virxe dos Aflixidos, é unha construción barroca moi sinxela, que mestura cantería na fachada e marcos e cachotería nas paredes, que inicialmente debeu ser construída coa fachada cara o SL, procedéndose despois a tapiar a porta e a seteira, facendo outra fachada e a espadana con oco para dúas campás, polo NO. Nunha fornecina da fachada ten unha imaxe recente da Virxe e tres bufardas que permiten ollar o interior, deixar esmolas e entrar a luz e ventilar o templo. No interior no sinxelo retablo, destaca unicamente a imaxe da Virxe, a máis antiga das tres aquí aquí se gardan.

Na parroquia de Cortegada a que agora máis se coñece é a festa gastronómica da Paella, que se celebra dende 2000, canda a festa da patroa Santa María, adiantada ao mes de xullo, malia que tradicionalmente era a richada o prato que aquí se ofrecía en tabernas e mesóns. A maiores desta capela dos Aflixidos de Camporrapado, hai outras dúas capelas que en tempos tiveron as súas celebracións festeiras: A do San Brais, na Casagrande dos Chaos; e a da Santa Lucía, en Framiñán, que é privada da familia Tallón e foi recentemente restaurada.

A feira de Camporrapado

Na carballeira que rodea a capela celebrábase, ata os anos vinte do pasado século, a coñecida coma feira de Camporrapado, o día 24 de cada mes, da que temos noticia da existencia dende cen anos antes, cando aquí montaban postos comerciantes e feirantes e ata algúns escribáns de Deza, que aproveitaban a concorrencia de paisanos tanto nas feiras coma na romaría para facer cartos e documentos. A feira, máis importante entón ca da vila de Silleda, iría esmorecendo ao tempo que a da capital municipal ía en aumento.

Moito poderiamos versar sobre a desta da historia da parroquia de Cortegada que séculos atrás estivo dentro da órbita xurisdicional do misterio de Aciveiro, que aquí exercía dereito de presentación do párroco e posuía aquí o couto de Camporrapado. Tamén do seu rico e amplo patrimonio, do que temos tratado nalgunhas ocasións e habemos volver facelo, coa axuda dos nosos colaboradores, que nesta ocasión foron o pai salesiano Gerardo Comeau, que oficiou as misas deste ano, e os veciños da parroquia Consuelo Pereira, Lourdes León Vázquez e Lito Andión. Tamén deixamos aquí unha especial mención para o amigo e colaborador en Cortegada Carlos Fondevila, benquerido e activo promotor de iniciativas desta parroquia, falecido prematuramente hai agora dous anos, do que gardamos imperecedoira lembranza.