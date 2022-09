El proyecto de la gran plaza de Lalín sigue siendo, un día más, motivo de debate entre gobierno y oposición. Ahora se suma el PSOE a las críticas e, igual que ya hicieron Compromiso y Bloque días atrás, le pide al regidor, José Crespo, “que deje sus delirios faraónicos que tanto daño causaron ya a Lalín y se centre en lo importante, como son las necesidades de la gente”. La recesión económica y su efecto en el día a día de los lalinenses fue, desde un primer momento, el principal motivo para que la oposición rechazase este proyecto. Y vuelve a recordárselo el coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña. El exalcalde, que reitera que no está en contra de construir esta plaza en un futuro, insiste en que Compromiso apoyó la Axenda Urbana, donde iba un proyecto de este calado, pero “es inmoral hacerlo en pleno crisis, cuando muchos vecinos no llegan a final de mes”.

Sobre el coste de la gran plaza, Compromiso lo cifra en 8 millones de euros y Crespo muestra su sorpresa por la cuantía. Días atrás, el BNG se preguntaba por qué el gobierno local no daba a conocer la cuantía. En este sentido, Cuiña se reafirma en lo dicho y le sugiere al alcalde “que repase su fonoteca radiofónica, pues ni recuerda las cifras que él mismo da, del mismo modo que hace dos plenos no recordaba que llamó el Amazon de Lalín a ese fracaso de su gobierno llamado MercaLalín, ni a la Festa da Cerveza nuestro Oktoberfest”.

Desde el PSOE se teme que esa cifra que facilita Compromiso al final sea mayor. Los socialistas recuerdan que el Concello acaba de formalizar un préstamo de 8 millones “y ahora Crespo quiere seguir aumentándoles los pufos a los lalinenses. Ya sabemos cómo empiezan los proyectos del faraón: un día dice que cuestan 8 millones, pero al final se pagan 16 si la justicia no ordena la demolición, como pasó con el párking”.

Peatonalización

Compromiso y PSOE también ponen en entredicho los pasos del ejecutivo lalinense en cuanto a peatonalización. Cuiña recuerda que, cuando fue alcalde, junto al entonces edil de Urbanismo, Nicolás González Casares, “fui el único en Lalín que se atrevió a tomar decisiones y lograr fondos europeos para hacerlo en Loriga y Principal”. Tiene claro que las críticas que surgieron en aquel momento y que ahora no se producen cuando el PP cierra esta vía los fines de semana tenían un motivo político. “A mí Crespo no me va a dar lecciones sobre espacios peatonales”, zanja Cuiña. Y añade que, si recupera la Alcaldía el año que viene, una de sus prioridades será controlar el gasto del dinero de los lalinenses.

Los socialistas también recalcan que los únicos pasos decididos para ganar espacio para los peatones se dieron entre 2015 y 2019, con ese gobierno de coalición. Se intervino en Loriga y Principal, pero también en Lalín de Arriba, Calvo Garra, el conocido como Cinto Verde, las pasarelas urbanas de O Rodo y Xaxán o incluso las calles Maruja Gutiérrez y Monte Faro, cuyas obras están a punto de acabar pero que corresponden a proyectos gestados en el anterior mandato y en el que el urbanismo “tenía color socialista”, añaden.

Ahora, sin embargo, “mientras piensa en la supuesta gran plaza, Crespo no sabe qué modelo urbano aplicar a nuestra villa”, en vista de que los coches circulan algunos días por calles peatonalizadas. Por eso, dudan de que la UE conceda ayudas “si no es capaz de peatonalizar la zona peatonal”, reflexiona el PSOE. El partido recuerda que no apoyó la Agenda Urbana (se abstuvo en el pleno del día 26), entre otras cuestiones porque “llevaba como primer punto este delirio de la gran plaza”. Y mientras tanto, lamentar ver cómo “el comercio cierra en las zonas transitadas que deben ser peatonales”.