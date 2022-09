“Quieren que este coma profundo pase a ser una defunción en toda regla”. Así de escueto y directo se manifestó ayer el portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, sobre el pleno de la Mancomunidade Terras do Deza del jueves, que solo sacó adelante la compra de una máquina excavadora porque la marcha de Agolada debía aprobarse por mayoría absoluta y no la había, al asistir solo 11 de los 23 concejales y alcaldes. No acudió nadie del PSOE, faltaban los regidores de Lalín (José Crespo) y Silleda (Manuel Cuiña), y Compromiso ya había anunciado meses atrás su decisión de “no volver al teatro del absurdo en que se convirtieron los plenos”.

Presidente marioneta

Vilariño, que compareció junto al concejal cruceño Álex Fiuza y el responsable comarcal del BNG, Xoán Blanco, coincide con el coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, en culpar al PP de la inactividad en que está sumida Terras do Deza. “La culpa de esta situación no es más que de Crespo, que fue capaz de matar la Mancomunidade con tal de que no la presidiese Cuiña”, indican desde Compromiso. Mientras, Vilariño insiste en que el presidente de la entidad y alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada “es un presidente marioneta, sustentado por el PP para inutilizar Terras do Deza o para llevarla al desguace”, señala Blanco.

Taboada incumplió el pacto verbal con el BNG de Cruces para ceder la Alcaldía en el ecuador del mandato, y también obvia que en la mancomunidad “había un acuerdo rotatorio de mudar la presidencia cada dos años”. Desde el Bloque, recuerdan que Terras do Deza sí consiguió metas, como la depuradora de Losón, pero es necesario que los concellos mancomunen más servicios para ahorrar costes”, esgrime Blanco. En este sentido, desde Compromiso Rafael Cuiña recuerda que no es que no haya más servicios mancomunados, sino que “no se cumplen ni los acuerdos beneficiosos que conseguimos en el pasado mando para que la maquinaria de la mancomunidad trabajase en verano en el concello que realiza un mayor aporte económico”. Así, en lugar de contar en verano con las máquinas en la cabecera comarcal, éstas se pasan tres meses en Cruces “con el silencio cómplice de Crespo en contra de los intereses de Lalín”.

Cuiña tiene claro que Terras do Deza “dejó de ser útil por orden directa de Crespo”. Idéntica postura manifestó ayer el portavoz del BNG de Cruces y edil de Terras do Deza, Álex Fiuza. Está convencido de que Taboada “es un alcalde sin proyecto para la mancomunidad y solo va a sustentar al PP en el poder, es un presidente-marioneta, como lo es en Cruces, pero está manipulado por el PP con su abstención y su silencio absoluto”.

Pacto con el PSOE en 2010

Ese poder que tiene el PP en la mancomunidad se vio reforzado ya en 2010, con un pacto con el PSOE “para perjudicar al Bloque”, ya que el Bloque perdió un representantes, recordó Vilariño. Y podría ser aún mayor si sale adelante una modificación de los estatutos, que se intentaba aprobar ya en el siguiente pleno. Los cambios indican que Terras do Deza pasaría de los 23 integrantes actuales a 17. Lalín mantendría los 8 representantes que tiene en la actualidad, pero que podrían ser escogidos por mayoría simple, de modo que podrían entrar solo los ediles del PP en la representación de Terras do Deza. Tanto Silleda como Vila de Cruces y Rodeiro cederían uno cada uno.

Ahora mismo disponen, respectivamente, de 5, 4 y 3. Agolada, que aún sigue en la entidad, también tiene 3. Lo curioso es que en esos cambios siguen figurando cinco alcaldes, cuando se supone que si marcha Agolada, solo quedan en Terras do Deza cuatro municipios. Sería, a ojos del BNG, convertir Terras do Deza en un “sindicato de alcaldes”.

Así las cosas, plantea como única salida la dimisión de Taboada, “que el PP asuma responsabilidades” y que se convoque una junta de vocales. “Queremos una mancomunidad participativa y que tenga servicios”, recalca el Bloque.