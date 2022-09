En media hora y con muy escaso resultado quedó despachado ayer el pleno extraordinario de la Mancomunidade Terras do Deza. Acudieron 11 de los 23 ediles y alcaldes. Al no suponer una mayoría absoluta, no pudo votarse el expediente de separación voluntaria del municipio de Agolada.

Por este motivo, tampoco pudieron debatirse los presupuestos de este año: el documento ya no incorporaba a Agolada pero es que, de este modo, el municipio todavía forma parte de la mancomunidad. Este punto se cayó también del orden del día al hacer constar el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, el hecho de que Agolada seguía así vinculada a la entidad supramunicipal. Desde el PP, el cruceño Jesús Otero también se mostró partidario de su retirada. Modificación de estatutos Al pleno de ayer no acudieron ni ediles del PSOE ni de Compromiso. La sesión arrancó con unas palabras del presidente, el alcalde cruceño Luis Taboada, en las exigió a Francisco Vilariño que retirase los calificativos vertidos en sesiones anteriores (los tenía apuntados en un folio) o, en caso de proseguir en su actitud, “nos veremos”. Vilariño insistió en que Taboada es un alcalde “usurpador e ilegítimo” y que debería dimitir por el rumbo que lleva con él la mancomunidad. El BNG lamenta que al final de la sesión se intentase debatir un inicio de expediente para modificar los estatutos de la entidad y darle así mayor poder a los regidores dentro de la misma.