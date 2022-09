La Fundación de Exposicións e Congresos ha acaparado elogios a lo largo de los últimos días después de conseguir sacar adelante una feria que hace seis meses era casi impensable. Tras dos años de cancelación obligada por culpa de la pandemia, la entidad se encontraba en un punto complicado, ante la imposibilidad de contar con los muebleros estradenses –solo hay uno en la lista, Artest– y en general para atraer expositores relacionados con el mundo del mueble con los que llenar los amplios pabellones expositivos. Finalmente y tras mucho trabajo, la Feira do Moble pudo tener su 34 edición y lo hace con más de cincuenta expositores.

Se trata sin embargo de una feria de supervivencia, que dista de las grandes citas feriales de antaño, con menos jornadas y menos espacio de exposición. Puede ser además la feria con menos mueble. Ante la necesidad se ha apostado sin embargo por contar con otro tipo de expositores. Destaca por ejemplo la amplia oferta en sillones, con varias firmas expositoras con catálogos enormes que se puede encontrar en los tres pabellones superiores. También existen otras ofertas destacadas como colchones, ventanas, cocinas, electrodomésticos, calefacción y demás dotaciones para el hogar. Esto se mezcla con otras ofertas como inmobiliarias, paneles solares e incluso antigüedades. El conjunto tiene menos madera, pero gana en variedad de opciones para todos los visitantes que acudan.

Tras el paseo por la parte superior toca bajar a la planta baja, donde se encuentra un pabellón dividido en cubículos en los que se puede encontrar de todo un poco. Hay mil ofertas para el hogar, la limpieza, el parque con hinchables... un lugar en el perderse para encontrar hasta aquello más inesperado.

Más de 50 expositores participan en una cita ferial en la que se pueden encontrar firmas autonómicas, nacionales e internacionales. Todas ellas llegan desde lugares como Asturias, Madrid, Toledo, Sevilla, Valladolid, Alicante o incluso de la vecina Portugal. Muestran al público distintas tendencias en mobiliario, decoración y equipamiento para el hogar. Los que se acerquen a las instalaciones de la Fundación de Exposicións e Congresos en los próximos tres días podrán recorrer los 11.000 metros cuadrados de exposición en los que están presentes sectores afines al mueble como son la decoración, los complementos domésticos, la instalación de piscinas, los electrodomésticos, los automatismos o incluso las energías renovables.

LOS PROTAGONISTAS

“Ayuda a que nos pongan en el mapa”

Venstar Ventanas de A Estrada vive su estreno en la Feira do Moble. Tras abrir sus puertas en la avenida Benito Vigo en junio de 2020 se toparon con una pandemia y también con la feria aplazada hasta ahora. “La feria es una oportunidad. Nos permite mostrarnos y enseñar el producto, con cosas muchos no conocen. La feria tiene tirón y ayuda a que nos pongan en el mapa y que sepan que estamos aquí”.

“Es una feria que siempre nos sale rentable”

“Llevamos muchos años viniendo a la feria. Recuerdo que cuando era pequeño ya estábamos en ella”, explica Iván Picaño, de Irmáns Picaño. “Al principio exponíamos fuera, luego pasamos al Coto Ferreiro y ahora aquí con el tema de los pellets. Cada día se venden más”. “Para nosotros la feria siempre fue buena. Algún año hubo menos gente pero al traer buenas ofertas es una feria que siempre nos sale rentable”.

“Este evento está un poco en caída”

Carpintería Rodeiro de Ames repite participación por segunda vez en la Feira do Moble. “Esto está un poco en caída. Es una feria del mueble pero casi no hay muebles”, lamenta su responsable, Antonio Rodeiro. “Iba a poner un stand más pequeño pero me ofrecieron este por el mismo precio y acepté”, señala al tiempo que reconoce que el sector de la restauración de muebles no atraviesa un buen momento.