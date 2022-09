Estos días he estado ausente de Silleda por un viaje a Madrid y a través de amigas de Silleda me llamaron y me dieron la triste noticia del fallecimiento de Don Julio Insua, nuestro querido párroco de tantos años, nuestro amigo, amable, tierno, cariñoso, amigo de todos, sociable, en definitiva, un gran ser humano. Ya hace treinta años que un grupo de mujeres, de amas de casa, entre las que estaba yo, como presidenta de Xuntanza, le sugerimos hacer el paso de Semana Santa de los Dolores. Enseguida se puso a trabajar con nosotras y ayudarnos hasta el punto de que quedó como nuestro presidente de honor. Después de 28 años, quedó la cofradía deshecha, entre otros motivos, por el Covid. Toda la gente le echaremos mucho en falta. Yo siento no haber estado, por mi viaje, en su entierro, por eso, comparto con muchísimo dolor el que está sufriendo ahora su familia por su falta. Y deseamos que la Santísima Virgen de los Dolores lo cobije en su otra vida. Descanse en paz.