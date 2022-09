“Las cervezas artesanas pueden convivir con las industriales, son cosas distintas”

José Carlos Brea Pallares (Lalín, 1977) inaugura hoy la primera edición de la Festa da Cervexa en colaboración con el Concello de Lalín. El ingeniero agrónomo lalinense es el creador de Toupiña, la primera cerveza ecológica de Galicia con la que rinde homenaje a buena parte de su familia.

–Hoy inaugura la primera Festa da Cervexa de Lalín, ¿cómo surgió esta iniciativa?

–Yo soy cervecero y tengo una fábrica de cerveza en Lalín y pensé que esta era una buena idea para que la gente tenga un poco de cultura cervecera y sepa un poco de este producto, para que además de las comerciales conozcan las artesanas. Me fui al Concello de Lalín, les comenté la idea y me dijeron que adelante y que ellos me iban a apoyar en lo que pudieran. Esto surgió hace seis meses más o menos y empezamos a trabajar sobre ello, y como yo soy el presidente de la Asociación Gallega de Operadoras de Artesanía Alimentaria y Piensos, pues lo hacemos a través de esta. Porque hay varios cerveceros y es una manera de promocionar los productos de los asociados.

–¿Qué expectativas tiene de cara a esta festividad?

–Como es la primera edición nunca se sabe como puede reaccionar la gente, a la que le puede llegar. Como es una cosa distinta, que nunca se hizo en Lalín, esperamos que venga mucha gente de toda Galicia y que disfruten de la feria. El tiempo parece que ayuda, entonces la gente puede que se anime más a consumir. .

–¿Cómo se inició usted en el mundo de la cerveza?

–Los inicios fueron en el 2011, cuando empecé a interesarme por como se hacía la cerveza y comencé a dar clase a gente sobre como hacerlo y, como no había ninguna cerveza ecológica en el mercado y yo siempre había trabajado en la agricultura ecológica, decidimos empezar a desarrollar una en el 2015. Al año siguiente comenzamos a producirla ya en la propia fábrica que tenemos en Lalín. A partir de ahí fuimos cambiando cosas, mejorando y sacando más estilos.

–Es fundador de una empresa que ha producido la primera cerveza ecológica de Galicia...

–Lo de ser ecológica es simplemente por filosofía de vida. Yo llevo trabajando en agricultura ecológica desde 1995, entonces es más que nada por vocación. En mi casa me lo enseñaron así pero no sabían que el nombre ese. Ellos trabajaban sin tratamientos fitosanitarios y sin maquinaria, entonces yo lo aprendí directamente desde mi nacimiento.

–¿De dónde surge ‘Toupiña’?

–Es un tributo a mi tío abuelo, que se llamaba Toupa, y surge de ahí. Realmente, él fue el que me enseñó el respeto por el medioambiente y por los animales.

–¿Qué puntos fuertes tiene la cerveza artesanal frente a la industrial?

–Para ser artesano tienes que tener unas determinadas características que ya están legisladas. Hay que utilizar cereales, tanto cebada, como trigo, avena o centeno, pero no podemos emplear ni maíz ni arroz como si hacen las cervezas industriales. Otra de las características es que nosotros ni filtramos la cerveza ni la pasteurizamos, cosa que las otras sí. .

–¿Qué es lo más importante a la hora de hacer cerveza artesana?

–Lo más importante es tener materias primas de calidad, tanto la cebada, como el lúpulo, que son los dos ingredientes principales junto con el agua y la levadura.

–¿Cree que está cambiando el concepto de los consumidores con respecto a este producto?

–No es cambiar el concepto, sino que estamos introduciendo un producto distinto en el mercado y que tiene buena aceptación. Pero pueden convivir tanto las cervezas industriales como las artesanas. Como el procedimiento de elaboración de estas últimas es más manual, el precio es más elevado, pero después a la gente le gusta mucho. Además, como nosotros tenemos un catálogo muy variado, todos pueden probar cosas distintas.

–¿Considera que se puede competir con las grandes marcas o cada uno tiene su propio mercado?

–No, competir con las grandes marcas no porque nosotros hacemos productos distintos. No podemos equipararnos a una cosa que es diferente.

–Ahora mismo está involucrado con la Festa da Cervexa, pero ¿cuál será su próximo paso?

–El siguiente paso ya lo tenemos un poco definido. Vamos a realizar otra feria, con miembros de la asociación y en colaboración con el Concello, de productos artesanos dentro de las actividades del Cocido 2023. Ya estamos trabajando en ello para ofrecer muchos más productos, no solo cerveza, sino también queso, galletas, conservas, vinos, miel, entre otros.