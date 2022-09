El albergue de Donsión pierde 157.000 euros por “burocracia”

La construcción del albergue turístico de Donsión (Lalín) está paralizada desde febrero debido a un cambio en el proyecto y la tramitación de una nueva licencia municipal de obra, que no le fue concedida hasta el pasado 6 de septiembre. Esta demora burocrática llevó a su promotor a perder la subvención de 157.485 euros que había obtenido del Plan Leader, pues tendría que estar justificada el próximo 15 de octubre. “En julio ya renuncié a la ayuda, porque ya veía que no me daba tiempo”, apunta Antonio Pereiro Estévez, que seguirá con el proyecto “poco a poco, según vaya teniendo dinero y tiempo”.

El proyecto básico para la reforma y ampliación de edificación existente en Donsión para destinar a albergue turístico y restaurante rústico para peregrinos obtuvo licencia de obra el 4 de junio de 2019. Transcurridos más de dos años, el 10 de septiembre de 2021, el promotor presenta en el Concello de Lalín un proyecto básico reformado, con 488.000 euros de presupuesto. Y tres días más tarde, aporta informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural debido a una serie de cambios en el proyecto inicial. En esta resolución se habla de un proyecto de ejecución, mientras que en el expediente municipal solo consta un proyecto básico. Así que la junta de gobierno local informa favorablemente la concesión de licencia, pero hace constar que las obras “no pueden comenzar hasta que no se haga entrega del preceptivo proyecto de ejecución”. El informe del técnico municipal también refleja que “no hay oficio de dirección de obra”. El 19 de mayo de 2022 se entregan los documentos reseñados en el registro del ayuntamiento. Y la junta de gobierno concede licencia en su reunión del pasado día 6. “Fui a recogerla ayer (miércoles)”, señala Antonio Pereiro. Su prioridad ahora es cubrir la edificación y dejar la obra interior para más adelante. En este sentido, no descarta volver a solicitar alguna subvención. El complejo proyectado incluye 26 plazas de albergue y un comedor para cien personas.