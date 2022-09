“Hubo un debate interno para ver si éramos o no valientes para tomar esta iniciativa, y no nos equivocamos”. Con estas palabras agradeció el portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, el respaldo de más de 200 personas a la concentración en la Praza da Igrexa para frenar los recortes sanitarios tanto de medios como de personal y de infraestructuras.

Tras el coreo de lemas como “Sanidade pública e de calidade”, “Queremos persoal que cubra o noso PAC” u “O público é servizo, o privado, beneficio”, intervino Montse Prado, portavoz del BNG en el Parlamento en materia sanitaria. Señaló que la pandemia puso de relieve la importancia de la sanidad pública y que, sin embargo, la Xunta continúa con su política de recortes: la atención primaria, que resuelve el 80% de los problemas de salud, solo cuenta con un 12% de presupuesto, mientas que a nivel estatal es del 14,2. Los dos porcentajes están lejos del 25% que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alertas desde 2014

El BNG lleva alertando desde 2014 de la falta de profesionales, por la jubilación de especialistas de medicina y enfermería. Ahora, a esa escasez se suma la escasa atracción que tiene trabajar en atención primaria, con contratos por meses y la obligación de asumir el cupo de compañeros que están de vacaciones o de baja. Prado reclamó también mejoras en pediatría, dado que en Lalín no hay especialistas por las tardes, y recordó la larga lucha del BNG para contar con una ambulancia medicalizada.

Esta petición se quedó en el tintero, pese a estar respaldada por 7.000 firmas, como recordó Vilariño. “Estamos aquí porque fracasó la vía institucional”, en referencia a los continuos votos del PP en el Parlamento. Por eso, el Bloque no dudará en volver a la calle, convirtiéndose en un “instrumento útil” para las peticiones ciudadanas en materia de sanidad. Teme que con esta recesión muchas personas se queden sin cobertura sanitaria, y reprende a la Xunta porque aún no se sabe qué especialidades va a tener el futuro Centro Integral de Saúde. Y mientras este avanza a paso de tortuga en su construcción, Lalín funciona con un centro de salud en la calle C apuntalado en su parte trasera y con medidores de grietas. Por todo ello, ayer también e demandó al gobierno local que se involucre en estas demandas.