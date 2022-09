Dos siniestros sin heridos bajo el aguacero en O Foxo y Liñares

Durante la lluviosa mañana de ayer se produjeron dos accidentes de tráfico en Silleda y A Estrada, sin daños personales aparentes. El conductor de un Renault Clio fue trasladado a un centro hospitalario, a pesar de que no presentaba grandes daños, tras salirse de la calzada en la carretera N-525 a la altura de O Foxo (Silleda), cuando circulaba hacia la capital trasdezana. El coche quedó subido a la acera y ocupando parte del carril contrario. Hasta el lugar del siniestro se trasladaron miembros de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos, aunque estos últimos no tuvieron que intervenir al tratarse de un incidente leve. Por otro lado, a media mañana se registraba otro siniestro en la parroquia estradense de Liñares, en el cruce que va hacia Berres. Un turismo sufrió un aparatoso accidente en el que, afortunadamente, no hubo que lamentar ningún herido.