“O Son dos Arrieiros é un festival grande no que me encantou pinchar o ano pasado”

Raquel Rodríguez Soto (Vigo, 1985) é realizadora audiovisual de oficio e, na actualidade, estase embarcando nun proxecto empresarial chamado Señoras! Por favor, que trata de dar valor ó traballo da muller neste eido. Nos seus ratos libres é Señora Dj, e con este nome actuará no festival estradense O Son dos Arrieiros, o sábado –en realidade, xa será domingo– a partir das 00.30 horas da madrugada. Os seus concertos involucran sempre unha gran variedade de estilos musicais, co obxectivo innegociable de que o público baile e desfrute.

–Como comeza o proxecto de Señora Dj?

–Realmente foi por pura casualidade. O meu marido era o que pinchaba, e cando viñan amigos á nosa casa, eu ás veces animábame e tamén o facía. Entón, no ano 2016 varias amigas miñas formaron parte da organización do Festivala, un importante evento musical que fan en Vilagarcía. Como sabían que a veces pinchaba na casa, animáronme para facelo un día no festival e aceptei. No Festivala víronme unhas rapazas de Vigo que me contrataron para outro evento, na cidade olívica veume outra xente de Tomiño e tamén me levaron... Unha cousa levou a outra, e así estou.

–A primeira vez debeu sentir unha responsabilidade enorme, non? Sendo a primeira vez que actuaba ante público, nun festival con bastante xente, debe ser moi complicado para iniciarse.

–Eu estaba cagada, claro (risas). Pero aínda hoxe, moitas veces, póñome moi nerviosa antes de actuar. Non cando subo ó escenario, se non os días previos ó concerto. Unha vez chego alí e comezo a pinchar, o nerviosismo desaparece e disfruto moitísimo do momento.

–Señora Dj xa non é nova en O Son dos Arrieiros. Como foi a súa primeira vez no festival da Estrada?

–Si, este festival comezou o ano pasado e a organización púxose comigo a través de Marcos, que ten a sala Karma en Pontevedra, e así vin. Foi un dos festivais máis grandes nos que participei. Gustoume moito a experiencia e imaxino que eu tamén gustei, porque me volveron chamar este ano.

–O seu estilo resulta un tanto ecléctico, pois reúne músicas moi diferentes. Como o definiría?

–Cando comecei tiraba máis polo indie ou polo rock, e tamén pinchaba bastante dance. Pero agora podo comezar, por exemplo, cas Ginebras, Zahara ou Bikini Kill e acabo con algo de Rosalía, que sempre hai que metela. Pero depende moito do lugar, porque hai sitios que piden un determinado estilo, aínda que actualmente, polo xeral, o que a xente quere é escoitar un pouco de todo.

–En concreto, este fin de semana por onde vai tirar? Como vai enfocar o seu concerto?

–Creo que vou comezar con grupiños máis encadrados nos xéneros indie e rock. Despois imaxino que tirarei por temas máis festeiros, como Raffaella ou cousas do estilo.

–A maioría de música que pincha está feita por mulleres. Por que fai iso?

–Como Señora Dj naceu no Festivala, que é un evento que trata de poñer en valor ás mulleres, a primeira vez pinchei só música feita por elas. A partir de aí, seguín facendo o mesmo, aínda que si é certo que, ás veces, meto música feita por homes, porque hai grupos que me gustan moito e daríame rabia non facelo. Cando o fago, normalmente meto grupos galegos que me gustan, como Ortiga, Grande Amore, Terbutalina ou Copa Turbo, entre outros.

–Visto dende fóra, o mundo dos Dj’s semella, máis que nada, masculino. Isto é así? Notou algún cambio neste sentido, dende que comezou a pinchar no 2016?

–Está cambiando moito, e nótoo porque cada vez hai máis festivais e eventos que piden mulleres que pinchen, e non hai. Aínda somos moi poucas as que pinchamos, pero algunha hai. Por exemplo, en Vilagarcía destaca Yaya Dj, unha señora de 50 anos que pincha en festivais e me parece boísima.

–No mundo da música en xeral, e no dos Dj’s en concreto, pensa que existe o teito de cristal para as mulleres? Cre que é máis difícil que triunfe unha muller ca un home?

–Si e non. Si, porque aínda mandan moito os homes en moitos contextos, entón ás veces, si que parece que te fan de menos. Pero eu creo que cada vez sucede menos, porque á xente dalle máis igual se quen pincha é un home ou unha muller. Polo menos, eu ultimamente non percibo, estas diferenzas das que me falas, se cadra pola xente da que me rodeo. O que está claro é que o máis importante é a música, independentemente de quen a faga soar.

–Que fai falta para ser Dj? Que lle recomendaría a un neno ou unha nena que quere pinchar?

–Eu creo que o principal é escoitar moita música. Despois, sobre todo aprendes estando nas salas e vendo á xente, como reacciona ou como desfruta en cada momento. Tamén é necesario practicar moito as misturas cando estean na casa.

Un programa pragado de concertos e actuacións musicais

A segunda edición de O Son dos Arrieiros, enmarcada dentro da programación do Xacobeo e con entrada gratis para os asistentes, contará cas actuacións de 21 artistas e grupos galegos. Os concertos repartiranse entre a Praza da Feira, a carballeira do Campo da Feira, a Praza do Novo Mercado e o Teatro Principal da Estrada. O evento comezará o venres, día 16 de setembro, co grupo estradense A Banda da Loba, ás 21:00 no Teatro Principal. Máis tarde, a Praza da Feira albergará os concertos de Sleepy Spice, ás 22:00, Verto, ás 23:00, e C. Mirazo, ás 00:00 horas da madrugada. O sábado arrancará ás 12:00 con Mundo Prestigio, que actuarán na Praza da Feira. Neste escenario tamén tocará o grupo The Rapants dñuas horas máis tarde, ás 14:00 da tarde. Alí tamén estarán María Grep, ás 16:00 da tarde, Youcanthide, que actuará ás 18:00, Grima, que o fará ás 20:00 e Ortiga, ás 23:00 da noite. Por último, o sábado será a actuación de Señora Dj, a partir das 00:30 horas. Ese mesmo día, no escenario situado na carballeira do Campo da Feira, sucederanse as actuacións de Treintañeras Cañeras, ás 13:00 horas, Catuxa Salom, ás 15:00, Allova, sobre as 17:00 da tarde, Copa Turbo, ás 19:00, e Blind Crows, que impartirán a súa actuación dende as 22:00 da noite. Por outro lado, o Teatro Principal acollerá o concerto de Néboa ás 21:00 horas, e pola mañá está previsto que Susana Seivane e Caamaño & Ameixeiras actúen no Novo Mercado. O último día do festival O Son dos Arrieiros, o domingo 18, celebrarase unha sesión vermú na Praza da Feira. Alí tocarán Grande Amore, a partir das 12:30 da tarde, e Kris K Dj, que o fará ás 13:30 horas. Durante os tres días rexistraranse máis de vinte actuacións en diferentes puntos do casco urbano estradense. Por outra banda, A Estrada tamén acollerá outras actividades durante esta fin de semana. Despois de dous anos de parón pola pandemia, a localidade estradense recupera a súa tradicional Feira do Moble, que alcanza a 34ª edición. O evento, que se desenvolverá de xoves a domingo, contará con 11.000 metros cadrados de exposición, ademáis de moitas actividades complementarias que poderán realizar os asistentes. A vila tamén albergará a II Ruta Infantil BTT, que será o sábado. O alcalde da Estrada, José López Campos, celebrou “a existencia de actividades para todos os públicos”, nunha fin de semana que convertirá á vila estradense “na capital da cultura e do sector da madeira” e que ocasionará “un importante retorno económico”.