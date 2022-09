La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada acoge mañana la inauguración de la 34 edición de la Feira do Moble de Galicia, un esperado retorno que llega después de dos años de interrupción a causa de la pandemia sanitaria. Este evento de cuatro jornadas fue presentado ayer por representantes de las distintas entidades que conforman el patronato, mostrando su compromiso con el sector de la madera y del mueble. Entre los buenos deseos y augurios por parte de los presentes sorprendió sin embargo la reflexión del alcalde de A Estrada, José López Campos, quien alabó la capacidad de supervivencia que ha mostrado la Fundación en tiempos difíciles pero también la necesidad de reformular el planteamiento de una feria que debe adaptarse a la situación actual del sector del mueble estradense.

El regidor local señaló que el sector del mueble se ha ido adaptando a los nuevos tiempos para convertirse en unos de los principales motores económicos del municipio. “El mueble estradense está trabajando en proyectos innovadores por todo el mundo. Ahora mismo empresas locales trabajan en la dotación de algunos de los hoteles más importantes del mundo, como los que se hicieron para el Mundial de Qatar. El sector del mueble está ocupando más gente que nunca y tiene más actividad económica que nunca, pero lo hace más en el sector del Contract –como el utilizado en la dotación de hoteles y negocios– y no en la venta a particulares como hacia antes”, argumentó.

López Campos considera que el cambio y la evolución del sector debe realizarse también en la Feira do Moble, para que este evento vuelva a ser una “herramienta” al servicio de los fabricantes de muebles de A Estrada. “La Fundación siempre se centró en una feria dirigida hacia un público particular, cuando el sector ya no se dedica a ese tipo de negocio. Debemos pensar cómo puede ayudar la Fundación y cómo orientar la feria hacia ese sector Contract. Necesitamos diseñar una estrategia para que la Fundación sea una herramienta útil”, afirmó “Ese es el camino y el reto a seguir”. “Todos los concellos necesitan una marca propia. Nuestra marca es el mueble y debemos seguir defendiéndola”.

El mandatario local reconoció también la necesidad de que la Xunta de Galicia manifieste el compromiso necesario para contar con un “gerente que capitanee este proyecto”. Tuvo palabras de elogio para los trabajadores de la Fundación, que lograron sacar adelante esta Feira do Moble cuando hace seis meses parecía algo complejo. “A pesar de las condiciones en las que lo hicieron, fueron capaces de sobrevivir”, manifestó el alcalde.

Por su parte, Miguel Angel García Miguens, vocal de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, realzó el papel de este evento como factor de promoción del sector tanto en el ámbito de cercanías como fuera de este e incidió en el hecho de que la feria vuelva con fuerza pasadas las restricciones de la crisis sanitaria. Alabó además la buena respuesta de los expositores del certamen y destacó la novedosa oferta de productos que se presentarán en A Estrada a lo largo de los próximos días.

A continuación, el diputado provincial Manuel González Martínez subrayó el hecho de que la Feira do Moble ponga A Estrada en el mapa a nivel nacional e internacional, siendo un escaparate de la localidad en los distintos campos entre los que mencionó el económico o el turístico, por ejemplo.

Ya en su turno, el Jefe Territorial de Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo Iglesias, puso de manifiesto como la pandemia afianzó el valor del hogar como espacio de vida, trabajo, estudios u ocio y, con eso, la necesidad de que su equipamiento responda a las necesidades de cada familia. Destacó asimismo el compromiso de la Xunta de Galicia con la feria estradense.

“Muchos no vienen porque tienen mucho trabajo”

Artest es la única firma del mueble estradense que estará presente en esta edición de la Feira do Moble. Su responsable es César Barbosa, quien defiende la importancia de apoyar esta feria.

–¿Cuántas ediciones de la Feira do Moble ha vivido?

–Llevo 24 ediciones dentro de los pabellones pero antes también estuve fuera, en una carpa. En esa época vendía cerámica y mueble tipo cestería. Traía cosas de Indonesia y Filipinas.

–¿Cuándo dio el salto a los pabellones de la Fundación?

–Me dejaron entrar un año en el que falló un expositor. Recuerdo que pagué ocho mil euros por el stand y no vendí nada ese año. De aquella no tenía la experiencia que tengo ahora. Yo abrí mi tienda en A Estrada en el año 2000 y en 2006 compré los bajos en la avenida de Ponteareas. En 2007 fue cuando entré en los pabellones. Al año siguiente sin embargo, en plena crisis y con muchos cerrando, monté en el sitio de Herfica y despegamos. A partir de ahí cogimos carrerilla. Tuvimos años más bajos pero otros con buenas facturaciones.

–Es usted uno de los grandes defensores de esta feria.

–En 2019, en la última edición ya vi que no estaba muy bien. No había por ejemplo cocinas y conseguí una en ocho días para exponerla. Ahora la tengo tirada en casa. Lo hice para apoyar la feria. Este año la situación es similar. Hay muchas empresas que no vienen porque tienen mucho trabajo. Yo sin embargo cogí incluso más metros de los que necesitó para adornar la feria. También ayudé a que viniesen otros expositores. Yo animo a todo el mundo a venir. Las ferias atraen compradores de todos puntos de Galicia.

Un programa repartido en cuatro jornadas

La Feira do Moble abrirá sus puertas de jueves a domingo en horario de 11.00 a 20.00 horas. Jueves 16 de septiembre -9.30 horas: Emisión en directo del programa “Galicia por Delante” de la Radio Gallega desde el recinto ferial de A Estrada -12.00 horas: Inauguración oficial del certamen a cargo de Luis López Diéguez, Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra -16.00-20.00 horas: Apertura parque infantil (Pabellón 6) Viernes 16 de septiembre -16.00-20.00 horas: Apertura parque infantil (Pabellón 6) -19.00 horas: Acto de entrega del XXVII Premio Periodístico Manuel Reimóndez Portela. -20.00 horas: Sorteo de regalos entre los visitantes. Sábado 17 de septiembre -12.00-14.00 horas: Apertura parque infantil. -18.00 horas: Actuación del mago Popín Palomero. Actividad cofinanciada por la Deputación de Pontevedra -20.00 horas: Sorteo de regalos entre los visitantes Domingo 18 de septiembre -12.00 a 14.00 horas: Apertura parque infantil (Pabellón 6) -18. 00 horas: Actuación del mago ilusionista Marco, cofinanciada por la Deputación de Pontevedra . -20.00 horas: Sorteo de regalos final entre los asistentes.