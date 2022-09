“El centro comercial tiene todas las herramientas para ser un punto de referencia comarcal”

María Lázara Pérez (Lalín, 1975) ocupa desde el pasado día 7 el cargo de gerente en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis. En esta nueva etapa profesional Lázara está convencida de que logrará dotar al centro comercial de más servicios y conseguir que sea el punto de encuentro de la gente de Lalín y de toda la comarca. Así pretende ofrecer el espacio a asociaciones u organizaciones locales, siendo para crear comunidad.

–¿Cómo surgió la oportunidad de ser gerente del del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis?

–Estaban buscando un gerente para sustituir a Andrés Bahíllo que se nos fue para Córdoba, y como yo tenía bastante experiencia en centros comerciales, aunque desde el covid ya no estaba en el sector, pues sencillamente me puse en contacto con Superco, por si valorarían mi candidatura. La verdad es que fue todo muy rápido.

–¿Tuvo que presentar su candidatura o la escogieron a usted?

–Son procesos internos de selección de Superco en los que yo no intervine. No es que presentara mi candidatura, sencillamente es que sabía que había ese puesto, quedamos, lo hablamos y consideraron que era la persona que estaban buscando para cubrirlo.

–Cubre el puesto que ha dejado hace unos meses Andrés Bahíllo, ¿le ha dado algún consejo?

–No lo conozco personalmente, estoy recién aterrizada y todavía no me he puesto en contacto con él. Debería hacerlo para agradecerle como ha dejado el centro y el gran trabajo que ha hecho durante estos años.

–Cuenta con 17 años de experiencia en el sector, ¿considera que es una ventaja o sigue sintiéndose como una novata?

–Es una ventaja. 17 años en centros comerciales implica mucha experiencia y sobre todo desde el punto de gerencia. Es muy distinto entrar a dirigir un centro comercial cuando ya has liderado otros. Yo estuve como gerente adjunta en la apertura de Gran Vía de Vigo y de As Termas de Lugo, que son los momentos más duros de un centro comercial, porque es poner todo en funcionamiento de cero. Esto da una experiencia enorme y después, tengo mucha veteranía en el tema de comercialización de locales. Eso ayuda mucho a tener una visión, quizá, más abierta de posibilidades a la hora de traer actividades al centro comercial para locales y también tienes unos contactos que has hecho durante mucho tiempo.

–Estando en el equipo de As Termas de Lugo y en el Gran Vía de Vigo, ¿qué diferencias nota respecto al del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis?

–Hay diferencias en cuanto a volumen, son evidentes. Este es un centro comercial más pequeño, pero al final todos tienen el mismo funcionamiento. Los otros con mayor superficie y número de personal, pero todos funcionan más o menos de la misma manera, tanto a nivel técnico como comercial.

–Estuvo también presente en la llegada de los primeros multicines a la capital dezana, ¿qué supuso esto para usted?

–En aquel momento para mí fue un logro personal porque estaba iniciando en centros comerciales y fue mi primera operación relevante, la firma de ese contrato. Por un lado estaba la satisfacción de poder traer a Lalín un servicio que en aquellos momentos era prioritario y que hoy en día lo vuelve a ser, y por otro lado, el regocijo profesional de empezar con tan buen pie en este sector.

–En su trayectoria profesional le llevó a trasladarse a Salamanca y Oviedo, ¿cómo fue la experiencia en esas zonas? .

–Tanto en Oviedo como en Salamanca estaba como responsable de comercialización de locales, no a nivel gerencia. Pero todo centro comercial siempre te enseña muchas cosas. En el caso de Tormes es un edificio que hizo Calatrava y que constituía todo un reto a nivel arquitectónico y era un centro comercial con mucha afluencia y quizá poco espacio. De todos ellos se van adquiriendo conocimientos.

–Hace tres años estuvo al frente de un negocio familiar en Lalín vinculado a la electricidad y las lámparas, ¿a qué se debió ese cambio?

–Vino más que nada porque a todos nos cambió mucho la vida con la pandemia, entonces cuando finalmente se pudo empezar a aperturar de nuevo los negocios, con muchas restricciones, decidí ponerme al frente de una tienda familiar que en ese momento tenía a mi madre con una empleada. Fue un tema dado por la situación en la que estábamos inmersos todos en ese momento.

–¿Qué es lo que le hizo dedicar su futuro profesional a la gerencia?

–Yo creo que el tema de centros comerciales incluye un abanico tan amplio de actividades o de mercados que, a cualquier persona que sea un poco activa y creativa le atrae. Porque tienes el lado del marketing, de las relaciones públicas, el ámbito más técnico de instalaciones, etc. Es un trabajo con mucha diversidad y en el que nunca te aburres.

–¿Cuáles son sus propuestas como nueva gerente del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis?

–En primer lugar, abrir el centro comercial Pontiñas a la comarca del Deza me parece básico. Abrirlo a todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, a instituciones de la zona a las que les podamos aportar algo y ellas a nosotros. Estamos aquí para colaborar, para crear sinergias y en un momento tan difícil como el que se está pasando sobre todo en el comercio, buscamos ser un apoyo más para Lalín.

–Lleva apenas una semana en el cargo, ¿qué balance hace hasta ahora?

–Hago un balance muy positivo. He encontrado un centro comercial que está en un estado fantástico, tiene todas las herramientas necesarias para seguir avanzando y convertirse en un punto de referencia de la comarca en el comercio, así que es todo muy positivo. También hay mucha colaboración por parte de todos los comerciantes.