El museo Casa do Patrón de Doade celebra el sábado (12.00 horas) sus Faladoiros a carón do lume con la charla Os Mitos da Moura: a creadora do mundo. El mismo día, pero a partir de las 17.00 horas, se programará en la Praza da Fonte de Rodeiro el taller documental Cineasta por un día, además de retomar los días 17 y 18, las actividades del programa O Camiño dos Sentidos e dos Saberes, enmarcado en el plan O Teu Xacobeo de la Xunta.

Para rematar, este domingo a las 11.00 horas dará comienzo el taller y exposición Ritos, Tradicións e Saberes, que en este caso se llevará a cabo en las instalaciones del complejo museístico del lugar de Codeseda.