Continúan las protestas vecinales en el municipio de Cerdedo-Cotobade, debido a la falta de cobertura médica que sufren los habitantes del concello. Los vecinos denunciaron la imposibilidad para conseguir una cita médica, desde el pasado lunes 12, hasta una semana más tarde, el día 19.

Los vecinos todavía no comprenden, exactamente, a qué se debe esta situación tan precaria pero se plantean dos escenarios. La primera opción es que no esté el médico titular, y el Sergas se niegue a enviar un sustituto. La otra posibilidad es que, al no contar casi nunca con una Atención Primaria en condiciones, los vecinos hayan aprovechado para pedir todas las citas esta semana, por lo que ya no quedan espacios hasta el próximo lunes. Los afectados también se quejaron del calendario del Sergas en la red, puesto que los días que aparecen libres u ocupados para pedir cita van variando, de forma aparentemente aleatoria. Sea como fuere, la realidad es que los vecinos de Cerdedo-Cotobade no están pudiendo gozar de un servicio que debería ser innegociable.

Reclamaciones y protestas

Últimamente resulta habitual que los vecinos de Cerdedo pasen varios días sin un facultativo que los atienda, aspecto que ya se denunció en varias ocasiones. Los afectados realizaron dos entregas con un sinfín de reclamaciones al Centro de Saúde, los días 8 y 19 de agosto. Además, se organizaron tres concentraciones. La última, en julio, reunió a más de un centenar de personas. La única respuesta del Sergas echa la culpa a la falta de personal.