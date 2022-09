El BNG de Lalín denuncia el “desmantelamiento” de la Oficina Municipal de Vivenda anunciada por el grupo de gobierno a comienzos de enero de 2020. Asegura que con la amortización de la plaza de una técnica de Urbanismo, en febrero de este año, el servicio dejó de prestarse a los ciudadanos. Sobre el personal su portavoz, Francisco Vilariño, recuerda el recurso presentado por su partido que confía sea incluido en el orden del día del próximo pleno.

“Entendemos que comprar una vivienda no es una decisión menor sino que es una de las más importantes y complejas que una persona va a hacer durante su vida; no hay margen para errores y mucho menos para engaños”, dice. Asegura que esto aconteció en Lalín muchas veces al no entregarse viviendas compradas por vecinos a promotores o casos severos en la entrega de hogares en distintas urbanizaciones.

Nueva propuesta

Por eso Vilariño solicita al grupo de gobierno que se retome la prestación de este servicio, haciéndolo incluso más ambicioso. Así, plantea que los vecinos reciban información sobre todo lo relativo a los coste de compra, seguridad jurídica de las operaciones, también las de alquiler, o la promoción de la cultura de la rehabilitación y revitalización en la localidad. Este último apartado incluiría asimismo talleres divulgativos o charlas a cargo de técnicos municipales o acreditados del sector inmobiliario.