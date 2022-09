El spaniel continental enano Elram´s I Put a Spell On You Sui, se alzó anteayer como campeón de la 45ª Exposición Internacional Canina Feria Internacional de Galicia y la 102ª Exposición Nacional Canina Feria Internacional de Galicia, disputadas el fin de semana y organizadas Sociedade Canina Galega.

Este ejemplar es el Best in Show de ambas exposiciones, ya que el jurado de estas competiciones es común y, por lo tanto, sus resultados coincidentes en las distintas categorías. El perro vencedor pertenece a Gabriele Feldmann y Sascha Feldmann y fue presentado por José Luis Santiago, de A Coruña. Este mismo perro ya había resultado ganador en la 101ª Exposición Nacional Canina Feria Internacional de Galicia.

Segundo y tercero

Por otra parte, el subcampeón fue el perro de raza schnauzer miniatura negro Made in Spain Heru, de Jacqueline Lasry, de Madrid, lo cual ayer había alcanzado el tercero puesto en la 101ª Exposición Nacional. El tercero lugar fue para lo siberian husky Snoebear’s the Light of Hope Hiyouton, de Yoan Marques, de Portugal. Estos ejemplares fueron elegidos como los mejores de la Exposición en las finales de la categoría de “Adultos”, a las cuales pueden optar también los ejemplares con mejor puntuación de las restantes categorías, excepto “Muy Cachorros” y “Cachorros”.