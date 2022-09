El auge del alquiler de carpas

La pandemia tuvo un efecto modificador en los comportamientos e incluso preferencias de la gente. Una de ellas es la predilección por realizar eventos al aire libre. Al principio, esto estaba asociado a la seguridad, pues se hablaba de que en espacios abiertos era más difícil el contagio. Este fue un factor determinante, pero no el único. La moda también tuvo mucho que ver. Pero lo cierto es que, para actos como comidas vecinales, bautizos, bodas o comuniones, el restaurante tradicional ya no es la opción más recurrente.

Ahora se estila realizar esta clase de celebraciones en terrenos con un buen paisaje, casas de turismo rural, o el jardín de la propia vivienda. Para ello, es prácticamente imprescindible contratar una carpa, sea para guardarse de la lluvia, o para escapar del sol abrasador. Así, las empresas destinadas al alquiler de este tipo de estructuras, ven un auge en la demanda, que se viene produciendo desde hace ya varios años.

En A Estrada, por ejemplo, Óscar Rivas, del Grupo Valenciaga Catering, cuenta que cada vez es más habitual que la gente opte por esta alternativa, si bien es esta zona aún no es tan popular como en las áreas de costa, o más metropolitanas: “cuando yo empecé en esto, hace unos ocho años, era prácticamente impensable que una casa de turismo rural contase con carpa para celebrar bodas. O que se realizasen en la propia vivienda. Había la creencia de que para esas cosas lo mejor eran restaurantes o pazos. Pero hoy en día es incluso complicado encontrar fechas en estos espacios para celebrar eventos. Hay casas que se dedicaban al alojamiento vacacional y ahora alquilan únicamente para esta clase de actos”.

De hecho, este verano, sin ir más lejos, Rivas ha llegado a decir que no a diez personas en el mismo día, simplemente porque la logística no le permitía aceptar más: “nosotros hicimos ochenta bodas en estos meses, pero pudieron ser 300, si no fuese por el límite que mantenemos de ocho eventos al día”.

Bien es cierto que con el fin de la época estival, la demanda disminuye, excepto por aquellos espacios que cuentan con carpas de cristal, mejores aisladoras del frío y la lluvia.

Asimismo, desde Us Events, también en Tabeirós, Álvaro Rodríguez coincide en que las carpas han ganado popularidad desde hace unos años a esta parte. No obstante, el verano no fue todo lo bueno que tiene sido en ejercicios anteriores, debido particularmente al buen tiempo que caracterizó estos meses: “al no llover, no nos encargaban tanto. Si bien sí se pedían sombreos, telas para crear sombra en el exterior. Tanto para terrazas como para eventos al aire libre”.

De todos modos, Rodríguez coincide con Rivas en que la popularidad de bodas y ceremonias de este tipo al aire libre está yendo en aumento. No sólo a nivel autonómico, sino que llegados del territorio nacional o incluso internacional también se animan a casarse de este modo en Galicia, sea en casas de turismo rural o en parcelas con buenas vistas. A este aspecto comparte que “Galicia se está convirtiendo en lo que un día fue Asturias, un lugar que la gente escoge por su paisaje y su gastronomía, aunque no tengan mucha relación con el. Nosotros hemos tenido clientes de Madrid, de Alemania o de Inglaterra, que pese a no tener vínculos con la Comunidad, decidieron venirse aquí para casarse”.

Pese a que el buen tiempo disminuyó el volumen de trabajo para carpas, la cosa parece estar mejorando para septiembre, dado que los pronósticos de lluvia hacen que la gente sea previsora y las contrate aunque finalmente no llegue a llover.

Por suerte para Rodríguez, esta no es su única línea de negocio, ya que también se dedican al montaje de escenarios, zonas vip, y barras para festivales: “este año hubo muchísimo festivales, así que pese a no tener mucho trabajo con las carpas, fue una buena temporada para la empresa. También trabajamos mucho con actos asociados al año Xacobeo, de estilo gastronómico o cultural”.

Como sea, lo que es innegable es el auge que está experimentando el sector del alquiler de estas estructuras, cada vez más recurrentes no sólo para las clásicas verbenas, o comidas campestres, sino para eventos de perfil más alto, que hasta no hace tanto estaban vinculadas a espacios más tradicionales, generalmente rodeadas de cierto lujo.