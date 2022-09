Un verano sin descanso para el taxímetro

El primer verano “normal” tras la pandemia superó las expectativas de varios sectores. El buen tiempo, las inusualmente altas temperaturas y la relajación (más bien supresión) de las restricciones sanitarias, hicieron posible que la gente se animase más a salir de casa y, por supuesto, a gastar.

En este aspecto, se habló de cómo esta fiebre por disfrutar de la normalidad benefició a gremios como el de la hostelería, restauración o comercio, pero hay otro que también sacó partido del ánimo festivo de la época estival: los taxis.

Indiscutiblemente, estos trabajadores tuvieron que hacer frente a dos duros años de baja actividad, marcados además por una constante subida de la tasa de autónomos, los seguros, y en los últimos meses, el combustible, que se lleva gran parte de las ganancias que obtienen a final de mes. Tuvieron que efrentarse, del mismo modo, a la incertidumbre de la enfermedad, compartiendo espacio y arriesgando su salud cuando el COVID no era tan leve como ahora. O simplemente, cuando la información entorno al virus era tan dispar que uno no sabía si era una gripe o una peste negra.

Con todo, aguantando el tipo, la espera se vio recompensada este verano de 2022, uno de los mejores desde que ejercen, según coinciden varios taxistas de Lalín y A Estrada. Dos fueron los factores que hicieron este crecimiento posible: el regreso de las verbenas, y el aumento del turismo.

Desde Lalín, un testimonio cuenta que “en 16 años que llevo trabajando, no recuerdo un verano así. Cualquier día de la semana, tanto de día como de noche, no me faltaban viajes”. Según su percepción “la gente quiso hacer lo que no pudo en estos dos años. Tuve más viajes al aeropuerto que nunca, por ejemplo. Familiares que visitaban ahora que la cosa estaba calmada. Gente de aquí que se iba de vacaciones a Canarias o al extranjero...” , los planes que habían quedado en stand by se retomaron sin miramientos.

Un compañero de profesión de la capital dezana, Alfonso González, coincide con él en que estos meses fueron muy buenos, pero habla más de movimientos locales que de turismo. Para él el Camino no tuvo tanta fuerza este año como el verano pasado, por ejemplo, puesto que la playa se convirtió en destino predilecto de vecinos y visitantes.

En A Estrada, por otra parte, las percepciones son iguales. Jose Bermejo y Miguel Valiña, que operan en la localidad, comparten testimonio. Ellos también vieron un aumento en la presencia de turistas por la zona, y durante el día había trabajo, pero el grosso de las ganancias venía por las noches, con las fiestas y las salidas a San Xenxo o Santiago.

Bermejo apunta a las fiestas del San Paio o la Rapa de Sabucedo como dos grandes fechas, en las que se trabajó muy bien. Para Miguel, lo que cuenta es la orquesta. Cualquier lugar en el que tocase Panorama, Combo o París de Noia iba a tener viajes.

El mes de septiembre, no obstante, viene más relajado. Algunos temen que pueda ser “pan para hoy y hambre para mañana”, pero de momento es pronto para juzgar. En sus cabezas penden varios inconvenientes, como la subida del combustible, que hizo que las ganancias se redujesen pese a ser una época como no se recuerda. Bermejo comparte que “arilos beneficios aumentaron un 50%, pero de no ser por el petróleo, podrían duplicarse”. Y es que los taxistas cuentan con el handycap de que cuando más trabajan es también cuando más gastan. Con todo, para intentar hacer frente a esta situación, Transportes subió este año las tarifas, que ahora serían 3,75 euros de salida, más 1 centimo más el kilómetro percorrido– eso en horario normal. La nocturnidad, de diez de la noche a seis de la madrugada, se paga a 4,50 euros la bajada de bandera.

En cuanto a las medidas COVID, que al ser considerado transporte, todavía son vigentes. Estos choffers están de acuerdo en que por lo general la gente no tiene problema en ponerse la mascarilla, excepto en algunos casos.