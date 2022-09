El spaniel continental enano Elram’s I Put a Spell on You, de A Coruña, se alzó como campéon de la 101ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia Abanca, disputada ayer, y a la que se presentaron más de 300 ejemplares de España y Portugal.

El segundo puesto fue para el australian shepherdog Once In a Lifetime de la Noval, de María Sonsoles Hevia de la Noval, de Astruiras, mientras que el tercer lugar se lo llevó el ejemplar de raza schnauzer miniatura negro Made in Spain Heru, de Jacqueline Lasry, procedente de Madrid. Estos ejemplares fueron escogidos como los mejores en las finales de la categoría de Adultos. En el resto de categorías también se escogió a tres finalistas. Dentro de los Moi Cachorros el vencedor fue el australian shepherdog Zoom in Me de la Noval, mientres que en Cachoreros fue el zwergpinscher Lesta’s Jewel.

En Xóvenes el ganador fue un schnauzer miniatura negro Aidante Everybody’s Everything, de ante Lucin y Javier González Meditoke, desde Valencia, mientras que en Veteranos la campeona fue la akita americano Bruja de Salamanca Bull de Fernando Moreno Reoyo. En Razas Españolas ganó el mastín del pirineo Sakeros Uran. En Parellas los schnauzer miniatura blancos Roko de Santamariñacans y Zeltia de Santamariñacans. En Grupo de Cría, tres staffordshire bull terrier Stylestaff Red Monster, Stylestaff Tomas Shelby y Stylestaff Katiuska. Mañana será la competición naiconal e internacional.