O décimo segundo Loureiro de ouro outorgado polo Foro para cultivos culturais de Lalín foi para este ano a o profesor, investigador i escritor Xoan Carlos García Porral. Unha figura á que o colectivo se referiu do seguinte xeito: buscador de tesouros, alma en vilo, etnógrafo incansable, esconxurador do tangaraño, antropólogo veraz, buscador da paz, coñecedor dos froitos da terra e das persoas, sementador doe trigo do País, riqueza impoluta e sen vaidade, sol e auga das raíces familiares, educador esencial co exemplo e os saberes, esperanza do rural e luz no urbano, lume bo, científico social, labrador paciente e constante, inspirador dos traballos necesarios, avisador das inxustizas, persoa esperanzada e frondosa, e auga das fontes e ouro dos mouros.

Todas estas son referencias definidoras da traxectoria dun home que soubo ver a necesidade vital de coñecer e recoller a sabedoría das nosas xentes antes de que non estean. Alguén que, de xeito completamente altruísta, dedicou as súas horas de ocio, as que lle deixaba o seu traballo como docente de secundaria no IES Plurilingüe Pintor Colmeiro, a escoitar e escribir todo ese coñecemento que, grazas a el, xa nunca se perderá. Sexa o patrimonio lendario, toponímico ou cultural da nosa terra, Porral salvagardou para sempre coas súas verbas un tesouro máis valioso que o que puidese gardar calquera mouro, calquera cova, ou calquera serpe.

Con toda humildade, o premiado, colaborador de FARO, recibiu o Loureiro “con moita sorpresa e moita gratitude”, non só polo recoñecemento á súa traxectoria que este supón, senón tamén porque foi outorgado “por amigos, xente que sei que me lee e que coñece o meu traballo. Que dan este premio con cariño e sinceridade”. Este acontecemento prodúcelle dúas sensacións claras “por un lado, síntome na obriga de seguir traballando pola conservación do patrimonio inmaterial. Por outro, é un empuxón á miña autoestima, pois estase recoñecendo todos estes anos de libros, textos e artigos”. Non só iso, senón que tamén lle serviu para “pechar un capítulo, pois cómprense vinte anos da publicación do meu primeiro libro”.

Isto fixo que Porral botase a vista atrás para voltar aos primeiros pasos nesta andaina, “na miña traxectoria académica tiven a sorte de dar con profesores que souberon transmitirme ese interese pola etnografía e a antropoloxía. Máis tarde decateime de que moito do noso coñecemento se estaba a esquecer, e comecei a investigar. Primeiro, o meu entorno máis inmediato, e de aí fun expandindo. Ben é certo que, ao vivir na aldea, a miña conexión co rural facilitoume a tarefa”.

Moito está feito, mais aínda queda outro tanto por facer. Un dos principais retos é quizais e transmisión interxeracional, unha cadea que rompeu polas características da sociedade actual. Neste aspecto, Porral considera que “son varios os factores. Un deles é que a xente de agora non é moito de escoitar, senón de ver. Isto pódese observar na popularidade das redes sociais, por exemplo. Ademais, as relacións son horizontais, un neno galego sabe máis do que lle pasa a outro de Estados Unidos que do que lle pasou nese día a seu avó ou avoa. Habería que promover tamén as relación verticais, entre xeracións”.

Para el, o futuro do estudo antropolóxico i etnográfico do pobo galego pode estar en risco de se perder, pois non se observa demasiado interese nas novas xeracións. Pero mantén a esperanza da que polo menos dous ou tres cativos tomen o relevo. Para iso, sostén, “é preciso comezar na escola. Montivándoos, espertando o seu interese”.