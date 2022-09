La demanda de piscinas iniciada en la pandemia se mantiene a pesar del incremento de precios

Pegarse un baño cualquier día del año no está al alcance de todos y menos en un territorio de interior donde los ríos, cada vez más maltratados, no siempre son el espacio más idóneo para refrescarse o nadar un rato. Además de las piscinas públicas en los últimos tiempos las administraciones de las comarcas han comenzado a preocuparse por adecentar playas fluviales, en casos ya masificadas, tal y como acontece con los vasos de baño de la etapa estival. Disponer de una piscina en casa supone una importante inversión, no obstante el mercado sigue moviéndose cada vez más y, según testimonios de empresas del sector, el boom de esta demanda surgió a raíz de la pandemia sanitaria a comienzos de 2020.

“Parece que la gente comenzó a valorar más el bienestar en su propia casa y esta tendencia sigue; nosotros el pasado verano montamos setenta piscinas y este, en torno e medio centenar”. Esta es la reflexión de Alexis Iglesias, propietario de la compañía lalinense Piscideza, que cuenta además con una sede en Silleda. El modelo más demandado es el de una piscina de 9 metros de largo por cuatro de ancho, aunque en casos también se coloca la de mayor tamaño que tiene esta empresa, de un metro más de largo. Además de las instaladas al aire libre, Iglesias asegura que existe una demanda creciente para las cubiertas porque permiten ser disfrutadas durante todo el año. La demanda se mantiene pese a que la crisis de materiales y la inflación también afecta a un sector que está viviendo unos años magníficos. El representante de Piscideza estima en un 25% el incremento del precio de las piscinas pues el poliéster, aluminio y otros materiales subieron de precio de una forma considerable y en casos con tiempos de espera propios de la falta de suministro que tanto está afectando a sectores como la construcción. ¿Cuánto cuesta? El valor medio de la instalación completa de una piscina ronda los 50.000 euros y ahí se incluye la base del espacio de baño, acabados, cubierta y una bomba de calor. “La gente, antes, parecía como indecisa a la hora de pensar en disponer de una piscina, pero en los últimos tiempos, desde el COVID, parece que se produjo un empujón que acabó animando a muchos”. Regularización catastral Hasta la fecha no se disponía de datos acerca del número de piscinas por municipio y los distintos procesos de regularización catastral asumidos por los ayuntamientos a instancias del ministerio hizo aflorar numerosas infraestructuras de este tipo. Es más, la Dirección General de Catastro elaboró este año un censo con el número de piscinas por concello, listado en el que se desglosan aquellas que están cubiertas y las que fueron construidas al aire libre. En el primer caso son una treintena las que el organismo estatal tiene registradas en los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes. Están en: Lalín (10), Silleda (6), Vila de Cruces (1), Dozón (1), A Estrada (6) y otras tantas en Cotobade. La relación de piscinas descubiertas es la siguiente: Lalín (76), Silleda (73), Vila de Cruces (38), Rodeiro (13), Agolada (25), A Estrada (287), Forcarei (20), Cerdedo (28) y 168 en Cotobade. Empresas que surte agua en cisternas La sequía que se arrastra desde hace meses propició que buena parte de los concellos de las comarcas emitiesen bandos en los que se prohíbe a los vecinos la utilización del agua de la traída para llenar sus piscinas privadas. Esta medida, a tenor de las consultas realizadas, no siempre se cumple, pero también es cierto que la mayor parte de las familias que cuentan con una piscina en su finca tienen un pozo con el que abastecer sus vasos de baño. Otra alternativa es gastar en torno a 400 euros y recurrir a una empresa privada que trabaja bastante en esta zona y que trae el agua en un camión cisterna. Desde Piscideza se indica que normalmente con un llenado es suficiente pues con una buena impermeabilización las pérdidas de agua son casi insignificantes y se limitan al propio efecto de la evaporación. “Hay casos en los que no se rellenan estas pérdidas y la gente disfruta de la piscina con un poco menos de nivel de agua; eso depende de cada persona”, manifiesta Alexis Iglesias. Los hogares con niños pequeños, con personas a las que nadar le resulta reconfortante o que lo hacen por prescripción facultativa sobresalen entre el perfil del cliente. Para construir una piscina es preciso solicitar la preceptiva licencia municipal de obra y acatar la normativa aplicable en cada caso, además del registro del correspondiente proyecto y el abono de las tasas correspondientes.