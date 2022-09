Después de, en el último medio siglo, haber plasmado con su pluma millares de páginas sobre la historia, acontecimientos relevantes, o hechos inéditos de Lalín, Daniel González Alén se convirtió en el día de ayer en el primer cronista oficial de la villa. En un acto celebrado en el salón de plenos de la casa consitorial el investigador local asumió un cargo que lo animará más si cabe a seguir desgranando la realidad histórica y cotidiana del municipio dezano.

Nunca Lalín había contado con un cronista oficial, pero en palabras de los presentes, González Alén ya ejercía de manera oficiosa desde que esta pasión lo atrapó cuando todavía era un veinteañero y compaginó esta vocación con su labor como empleado de banca y colaborador de distintos medios informativos. En su intervención desveló que su interés por narrar la historia del concello que lo vio nacer en 1951 comenzó casi por casualidad hace 50 años, cuando su padre, Daniel González González, le encomendó una tarea que a su vez le había pedido el dramaturgo Daniel Varela Buxán. O Tío Xanete, dijo, era más proclive a la palabra que a ponerse a escribir y por eso le pidió que asumiese el encargo del hijo adoptivo de la villa y que escribiese “un artículo sobre la historia de Lalín”. Así lo hizo y ya no hubo vuelta atrás. “Desde entonces no paré”, bromeó en presencia del alcalde, José Crespo, miembros del grupo de gobierno, de Compromiso por Lalín o de Manuel Gómez y Julio López, que fueron compañeros en el Padroado Cultural. También acudió al sencillo acto –por expreso deseo del homenajeado– la exedil popular Marisa Álvarez, la exprofesora y escritora Charo Golmar, el presidente del Club de Rugbi Lalín, Álex Ferradás, así como el técnico municipal de Cultura Damián Paío.

“Estaré dispuesto a colaborar con todos los que me lo pidáis”, declaró, al tiempo que recordó que su etapa como narrador coincide casi con la del despegue de Lalín como territorio ya muy conocido en Galicia y fuera de ella. “Es un honor para mí ser receptor de este destacamiento y doy las gracias a todos los presentes; dejaré de ser cronista cuando no sea capaz de continuar con la implicación que necesita o no me vea en condiciones de ser la persona que mejor represente esta figura”, proclamó emocionado.

“Eres el primer cronista oficial de Lalín; es un honor tenerte y para ti serlo”, indicó el alcalde, quien recordó que la designación de esta figura era una promesa electoral que debía cumplir. “Lo hará como nadie, porque es una persona cabal y nadie lo cuestiona, alguien de los más políticamente independientes que conozco”, añadió. Para el alcalde no hay duda que González Alén goza de un incuestionable apoyo social para desempeñar una labor que ya asumió en el último medio siglo de manera totalmente altruista. Ahora, entre otros cometidos, deberá elaborar anualmente una Crónica de Lalín.

La edil de Cultura, Begoña Blanco, lo definió como “el patriarca de la cultura de Deza” y realizó un repaso por su densa labor como investigador o historiador. Además de ser uno de los pioneros del cine en Galicia [junto a su padre y su hermano Suso creó en los años 70 Deza Cinema Galego] es autor de una docena de libros y decenas de publicaciones. Entre sus galardones y reconocimientos destaca el Álvaro Cunqueiro de Periodismo (2008), Lalinense do ano (2015) o la Folla de Carballo del Concello de Lalín [la máxima distinción de la administración local], en (2016).