El recinto Feira Internacional de Galicia acoge hoy y mañana tres competiciones de belleza canina en las que se darán cita 700 perros de más de una veintena de provincias de España y también de Portugal.

Organizadas por la Sociedade Canina Galega, en estas pruebas se juzgará la morfología, movimientos y carácter de los participantes. Serán un total de once jueces de España, Portugal, Italia, Croacia y Serbia los que evalúen a los perros participantes, los cuales pertenece a cerca de 150 razas distintas. De nuevo habrá razas habituales, pero también otras muy desconocidas que llamarán la atención del público asistente e incluso de los propios participantes, como la Irish Wolfhound o la Bedlington Terrier.

En el día de hoy se llevará a cabo la 101ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia, mientras que el domingo se celebrará la 102ª edición de este mismo concurso y también la 45ª Exposición Internacional Canina Feira Internacional de Galicia. El ganador de estas dos últimas competiciones será común a ambas.

Estas citas son de máximo nivel, ya que las exposiciones representan la categoría más alta dentro de este tipo de concursos. Su objetivo es buscar a los ejemplares más semejantes a los estándares de la Federación Cinológica Internacional (FCI) y así reconocer a los mejores ejemplares para la cría.

Galardones

En ellas se premiará al mejor perro de cada raza en “Muy Cachorros”, “Cachorros”, “Joven” y “Adulto”, los cuales irán a la final de grupo. Hay once grupos de los que saldrán otros tantos ganadores, uno por grupo. Entre estos once ganadores se elegirán los mejores del concurso, el Best in Show en “Muy Cachorros”, “Cachorros”, “Joven”, “Veterano” y “Razas Españolas”. El campeón absoluto será el Best in Show de Adultos.