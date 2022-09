Las agujas del brujo vuelven al ruedo

El fisioterapeuta Jorge Freitas se embarcó esta semana en un nuevo proyecto empresarial. En el establecimiento actual, localizado en el número 3 de la calle Baiuca, seguirá utilizando el método de trabajo que le hizo ganarse una gran popularidad entre gran parte de los vecinos de la localidad estradense.

En la nueva Clínica Freitas, el estado de ánimo de los pacientes resultará primordial. El gerente del establecimiento considera que, a la hora de subsanar dolencias físicas, es importante “entender el cuerpo y la mente como un todo”, a pesar de lo que cuentan la mayoría de manuales de medicina tradicionales. Por eso, para él es trascendental que los clientes se encuentren cómodos al entrar por la puerta. En este sentido, Freitas elogió el trabajo de los arquitectos, que han logrado convertir lo que antes era un garaje en un establecimiento que “evoca a la naturaleza” y proporciona cierta “sensación de tranquilidad”. El bienestar del paciente resulta innegociable para Freitas, que se considera un “fisioterapeuta de base” pero al que le gusta mucho “formarse en todo lo que me llama la atención” mientras valga para “solucionar problemas” a la gente que acude en busca de sus conocimientos.

La acupuntura es una de las ciencias más utilizadas por Freitas en su consulta. El estradense, experimentado en esta disciplina desde hace años, reconoce que ha logrado importantes mejoras en su forma de trabajar, desde que decidió experimentar con el mundo de las agujas. Freitas aprendió este arte milenario oriental a través de alguno de los grandes expertos que hay en Galicia, como el cuntiense Roberto Caeiro o el ferrolano Carlos Brage, médico del Racing de Ferrol y director en el Centro de Enseñanzas de la Medicina Tradicional China en Galicia. Su inclinación por la acupuntura es tal, que lleva cinco años poniéndola en práctica con los jugadores del Estradense. Freitas es, junto a Diego Rivadulla, uno de los fisioterapeutas del primer equipo de la entidad rojilla. El nuevo gerente de Clínica Freitas reconoce que, entre él y Rivadulla, proporcionan “dos visiones diferentes a los jugadores” con tratamientos “distintos pero complementarios”, y muy válidos a la hora de curar una lesión. Aun así, esto no ha evitado que los futbolistas empezaran a llamarlo “El Brujo”, debido a su gusto por el uso de técnicas novedosas como la apucuntura. Aunque “cada vez la gente se impresiona menos”, Freitas reconoce que “todavía hay quién no confía demasiado” en técnicas que no son las tradicionales. Cuando llega algún escéptico a su clínica, Freitas le contesta que “no hace falta” que “crea en nada”. Como fisioterapeuta, lo único que pide a sus pacientes es que le “permitan trabajar libremente” y los frutos acabarán llegando, “crea o no crea” el enfermo, en el proceso al que está siendo sometido.

Freitas intenta escapar del concepto que, tradicionalmente, la gente de a pie tiene sobre la fisioterapia. Un dolor, dice, solo es un síntoma, una señal que da el organismo de que algo no está bien. De este modo, aunque la dolencia aparezca en cierta parte del cuerpo, puede que sea posible solucionarla enfocando el trabajo en otro punto. Es por eso que muchos de sus pacientes llegan “rebotados” de otros tratamientos que no han podido curar sus problemas, muchas veces por no utilizar una visión global del cuerpo humano como metodología para tratar las dolencias. En su nueva clínica, el brujo del estradenseguirá formándose y ofreciendo sus servicios a quién lo desee.