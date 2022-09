O cumio do Monte Faro está a 1.181 metros de altitude e pertence ao concello de Rodeiro. Moi preto, pero xa a 1.155 metros e no concello veciño de Chantada, érguese a ermida que, cada 8 de setembro, queda pequena, moi pequena, para albergar aos milleiros de fieis que queren agradecer o favores á Virxe do Faro, unha das moitas advocacions marianas que se festexan nesta data.

Onte houbo misas ao longo da mañá e dúas pola tarde. Na solemne, oficiada polo bispo Alfonso Carrasco Rouco, con procesión, os devotos puideron tamén pasar por debaixo das andas da imaxe, un costume moi arraigado nas terras dezás. Tamén foron ducias as persoas que, mantendo a tradición, decidiron subir a pé ata a capela. Algúns, incluso, subiron descalzos, aproveitando o tempo seco e que esta práctica axuda a eliminar puntos de presión nos pés. Xa na xornada de hoxe, a misa nun dos cumios do Faro será ás 17.00 horas e, coa baixada da imaxe, haberá outra eucaristía en Requeixo, sobre as 19.30 horas. Igual que ocorreu na subida da Virxe, antonte mércores, serán moitos os fieis que queiran acompañar á santa.A capela do Fsro seguirá aberta todos os domingos de setembro, con misas ás 18.39 horas.

A Virxe do Faro, segundo a lenda, é irma da da Pena de Francia, en Dozón, e da Magdalena, que se venera en Forcarei. As tres vivían na Serra Martiñá, unha cadea montañosa que separa as terras ourensás das do Deza, e tiveron que separarse ao seren perseguidas polas bruxas que se ían asentando na zona. Así, cada unha escolleu un cumio no que, dalgunha maneira, poden divisarse mutuamente.