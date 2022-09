“A mostra chega a Barcelona logo de estar en Portugal e Madrid”

A artista estradense Ariadna Silva expón, a partir de onte, a súa mostra “Cartografía do Esquecemento” no Centro Civic Parc Sandaru de Barcelona, incluída no marco do Festival Art Photo Bcn celebrado na Cidade Condal. O traballo de Silva reflexiona sobre as consecuencias provocadas pola industria do eucalipto nos montes galegos.

–Segundo a súa autora, que é Cartografía do Esquecemento?

–É un proxecto que levo desenvolvendo varios anos e que xa se expuxo noutros festivais anteriores. É un traballo fotográfico no que, dalgún xeito, reflexiono sobre a industria do eucalipto en Galicia e nas consecuencias que isto ten para o medioambiente e a conservación dos bosques. Basicamente, quero expresar que hai un patrimonio natural que se está perdendo.

–Igual é unha pregunta un tanto obvia, pois imaxino que esta mostra xorde, de certo xeito, a modo de denuncia. Por que decide comezar a traballar nesta exposición?

–Si, de feito comecei a traballar neste proxecto despois da vaga de lumes que sufriu Galicia no ano 2017. A realidade é que xa levo 5 anos traballando nesto, e aínda que é certo que durante a pandemia ralentizouse o proceso, aínda estiven a semana pasada tomando fotos no entorno do Monte Xiabre, que tamén ardeu fai pouco. Evidentemente, Cartografía do Esquecemento ten unha connotación de denuncia, pero eu tomo fotos con certo compoñente poético que non pretenden informar de nada, se non máis ben, abrir un debate sobre o que se está perdendo e poñer no foco de atención a presencia do eucalipto, que é pan para hoxe e fame para mañá.

–Logo de 5 anos co proxecto debeu visitar diferentes lugares dentro das nosas fronteiras. Por que zonas estivo traballando?

–Pois teño fotos de bastantes sitios, porque me movín por toda Galicia. Tamén hai que dicir que non todas as fotografías son de montes queimados, xa que o que pretendo facer é un percorrido entre os bosques autóctonos e os que se atopan en peor estado. Por exemplo, para os primeiros teño bastantes imaxes da zona da Ribeira Sacra, pero tamén da zona da Estrada. Tamén saquei bastantes na zona das Neves, polo sur de Galicia, en lugares que sufriran os incendios de 2017. En resumo, intentei cubrir diferentes partes do territorio galego para mostrar realidades distintas.

–É un proxecto que pode ser case que infinito, xa que como di, seguirá visitando lugares e tomando fotos. Pero, que conclusión obtén da mostra ata agora?

–Creo que non hai unha resposta clara, porque a única solución para o problema que denuncio sería unha acción política. O único que podo facer eu, é abrir un espazo de diálogo con estas fotografías para tratar de impulsar este debate. O que si penso é que, cada vez, estase tomando máis conciencia sobre o tema medioambiental, pero tamén que o problema vai a peor cada ano que pasa.

–Como chegou Cartografía do Esquecemento a estar exposta na cidade de Barcelona?

–Pois resulta que o ano pasado realicei unha presentación deste proxecto ante un xurado e, aínda que finalmente non acabei gañando o premio, recibín un convite que me ofrecía poder expoñer no festival que organizaron este ano.Non é a primeira vez que Cartografía do Esquecemento está exposta nalgunha galería, pois xa estivo en lugares como Portugal, Madrid ou en diferentes cidades galegas como Ourense, que é onde se atopa a galería de arte Marisa Marimón, ca que colaboro habitualmente.