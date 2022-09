Lalín presentó ayer su programa para las Festas das Dores de este año, que serán desde el viernes 23 hasta el martes 27. Al acto acudió el alcalde del municipio, José Crespo, la concejala de Cultura Begoña Blanco; el edil de Festas, José Cuñarro, y la presidenta de la comisión de fiestas, Inés Reboredo.

El primer edil aprovechó la ocasión para invitar a todos los vecinos de las 51 parroquias a las fiestas patronales. Durante su intervención quiso dar explicaciones ante las críticas vertidas sobre la elevada financiación que el consistorio ha realizado en estas fiestas, el alcalde la ha justificado alegando que se trata de una inversión que se espera recuperar con la gran afluencia de gente que esperan recibir, además de asegurar que esta dotación económica sirve como ayuda a la comisión para que esta no se quede colgada, ya que la aportación vecinal hasta el momento no cubre los gastos que conllevan estos festejos.

Por su parte, la presidenta de la comisión de fiestas Inés Reboredo continúa solicitando la colaboración ciudadana con la compra de rifas, con las que el martes 27, uno de los participantes podrá ganar un viaje al Caribe. Otra posibilidad es realizar donativos a través de la cuenta bancaria habilitada. Los organizadores son conscientes del esfuerzo económico que eso supone para los vecinos, pero alegan que en función de la cantidad que se consiga recabar se tendrá en cuenta la posibilidad de no vender las barras. La cifra que intentan alcanzar sobrepasa los 50.000 euros.

Asimismo, no fueron estos los únicos comentarios sobre los que los miembros del gobierno tuvieron que dar explicaciones, puesto que también tuvieron que defenderse ante las acusaciones que dictaminaban que las bandas y grupos del municipio no tenían cabida en el cartel. Ante esto, tanto Crespo como los dos concejales presentes alegaron, que por supuesto que han contado con la actuación de todas las bandas locales, a excepción de Repicando que no podrá realizar su espectáculo por temas personales. Blanco por su parte afirmó que el hecho de que los nombres de las agrupaciones sean más pequeños que es de las orquestas no es un acto de desprestigio, sino que como es habitual, las orquestas ocupan un mayor tamaño ya que son el principal foco de atracción.

Novedades

Las celebraciones de este año presentan varias novedades respecto a las anteriores ediciones. En esta ocasión tendrá lugar una competición de fuegos artificiales que se llevará a cabo el domingo, en la que participan dos empresas de pirotecnia como son Josman y Penide. El certamen contará con un jurado compuesto por Daniel González Alén y miembros de diversos medios de comunicación todavía por definir.

Otra novedad será la actuación de la Banda da Escola Naval de Marín que participará el domingo acompañando en la procesión a la virgen y al finalizar dará un concierto. Además, este año el chupinazo se intentará realizar en la Casa de Don Álvaro, haciendo de este lugar un espacio definitivo para acoger estos eventos. Con respecto a quien dará el pregón, la concejala Begoña Blanco ha afirmado que se anunciará próximamente.

Un programa apto para todos los gustos

Las cinco jornadas festivas contarán con múltiples actuaciones a lo largo del día. El viernes 23 se inicia con la carrera solidaria nocturna y tendrán lugar las actuaciones del grupo de gaitas Os Xuncos y la Charanga KM0 que se desarrollarán a lo largo del día. Por la noche, la verbena estará amenizada por el grupo Milladoiro y la orquesta América de Vigo. El sábado, los vecinos de Lalín podrán disfrutar de la celebración con el acompañamiento musical de Os Dezas de Moneixas, A Lira de Prado y la Charanga Ardores. Las actuaciones nocturnas, que se iniciarán a partir de las 22:00 horas, correrán a cargo de Finisterre y Top Líder. El día grande de las fiestas será el domingo, que comenzará a las 12:00 horas con la misa solemne en honor a la Virxe das Dores que contará con la presencia de la Coral Polifónica de Lalín. El resto del día se completará con la banda de gaitas Carballo da Manteiga, la Banda de Lalín y la Charanga Verbeneros. Para la velada nocturna pondrán el tinte musical las orquestas Panamá y Cinema. El lunes 26 estará protagonizado en su totalidad por la música, durante la jornada tendrá lugar las actuaciones de A Carballeira de Cercio, la Banda de Vilatuxe y la Charanga Leña Verde y de las orquestas Olympus y Panorama, esta última actuará en el Campo da Feira por un tema de espacio. Como fin de fiesta, para el martes está previsto que realicen su espectáculo el grupo Os Trasnos de Doade y Carballo de Manteiga. Para la verbena final, el ayuntamiento de Lalín presenta en su programa a dos de las orquestas más conocidas en la actualidad, el Combo Dominicano y París de Noia. Todas las actuaciones a cargo de las diferentes orquestas ofrecerán un pase único de dos horas y tres cuartos de duración. De esta manera, al ubicarse en diferente emplazamientos la gente no tiene que estar en constante movimiento. Además de ofrecer un variado repertorio musical, durante las fiestas también se podrán disfrutar de diferentes atracciones para los niños y adolescentes del municipio. Incluso, los más pequeños de la casa contarán con una programación propia que se desarrollará en la zona de la biblioteca o en su interior, si fuese necesario a causa del clima. Los menores podrán disfrutar todos los días de actividades infantiles de carácter lúdico, que previsiblemente comenzarán a las 18:00 horas.

53 atracciones y barracas y 68 puestos de venta en la urbanización de O Regueiriño

La urbanización de O Regueiriño volverá a ser, como desde hace años, el epicentro de la actividad para los más pequeños y en esta zona se instalarán 53 barracas, atracciones o puntos de degustación. Mientras tanto, en el tramo de la rúa Molinera que comunica esta zona con Ramón Aller se dispondrán hasta 68 puestos de venta de distintos productos como marroquinería, juguetes o productos textiles. Así figura en la licitación de estos puestos, cuyo montaje dará comienzo el día 22 y su desmontaje se realizará antes del jueves 29. Los precios para las cuatro atracciones de azar oscilan entre 146 y 523 euros por parcela. Se podrán montar hasta 16 carruseles (de 213 a 1.067) y una veintena de atracciones de habilitad (de 87 a 2.318). Por último, los puestos de degustación, 13 en total, deberán abonar al Concello un mínimo de 82 y un máximo de 256 euros. Los espacios de venta de productos de la calle Molinera se amplían de 40 a 68 una vez que este año ya no es preciso el cumplimiento de las medidas tan estrictas por la pandemia sanitaria.