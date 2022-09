A sétima edición do Concurso Balbino de Relatos, que convoca Edicións Fervenza, xa tén obra gañadora. É A comuna de Valdonelle, escrita polo autor mugardés Carlos Neira Suárez.

Foi a proposta avalada pola maioría do xurado que onte se reuniu no compostelán Pazo de San Roque e que estivo composto polos profesores e escritores Carlos Loureiro; Xoán Carlos García Porral; Xosé Manuel Lobato, Armando Requeixo e a escritora e poetisa Rosalía Morlán. A obra, que se presentou baixo o lema Campeiras, alzouse con este galardón pola súa “capacidade para reflectir o complexo mundo das relacións interpersoais a través dunha ficción que propón a construcción dunha sorte de comuna societaria no rural, cpas tensións que isto desata e o que de experimento social espella”.

Novos xeitos de vida

O xurado engade que este relato está artellado “con indudable solvencia narrativa” e que conta con personaxes moi ben perfilados, ademais dunha eficiente progresión “dunha trama que leva con orza da man ao lector ata a derradeira páxina”. Ademais, A comuna de Valdonelle invitará ao lector ou lectora á reflexión sobre o neorrural, cada vez con máis frecuencia “habitado por urbanitas de orixe, que procuran nel novos espazos e xeitos de vida”.

Carlos Neira verá publicada a súa obra por Edicións Fervenza e recibirá un premio económico de 1.500 euros. Agora, comeza o proceso para darlle forma á obra, coa intención de que sexa presentada nas próximas datas e nun acto o que tamén se lle fará entrega de dito premio ao autor.

O Concurso Balbino de Relatos convocouse por primeira vez en 2016 e leva o nome do personaxe literario máis coñecido de Xosé Neira Vilas. Conta coa colaboración da Xunta, Deputación, Fundación Xosé Neira Vilas e os concellos de Boqueixón, Silleda e Vila de Cruces.