“Si queremos que un niño tenga pasión por leer, debe adquirirla desde pequeño”

Thalía Troitiño González (Silleda, 1992) es una maestra de Educación Infantil del CEIP Cabada Vázquez de A Estrada que durante la pandemia tomó la decisión de escribir su primer libro infantil, O poder máxico do sorriso. A pesar de no ser escritora profesional, tras escuchar las buenas críticas de su círculo más cercano, decidió probar suerte y publicarlo. Mañana, tras dos años de trabajo, tendrá lugar la presentación en la Biblioteca del CEIP Plurilingüe de Silleda a las 20:15 horas.

–¿Cómo surge su interés por la escritura?

–En un principio yo nunca me había planteado escribir. Surgió cuando estaba trabajando como monitora, creando las dinámicas para los niños. Empezó como un juego y pensé que, si ahí tenía un poco de éxito me podía plantear escribir, aunque solo fuera para entretenerme. Entonces, en la desescalada se me ocurrió la idea de escribir el cuento sobre la sonrisa. Después, con los meses, decidí enseñarlo a conocidos y me dijeron que lo veían bien y empecé a mirar cual era el proceso que debía seguir para publicar el cuento.

–¿Cómo ha sido el proceso de escritura de O poder máxico?

–Realmente para mí fue bastante rápido. En el momento en el que se me ocurrió esa idea, hice un pequeño boceto donde anoté lo que me venía a la mente y a raíz de eso empecé a investigar, porque como es un cuento sobre la sonrisa, hay que conocer los diferentes tipos que existen y como se muestran. Me informé primero y después salió la idea de crear el cuento. El nombre de la protagonista lo tenía claro porque me recordaba a una niña que había conocido, y a partir de ahí comencé a crear. Lo más difícil fue el proceso de después, de informarse sobre lo que hay que hacer para poder publicarlo y creerme que realmente valía la pena lo que había escrito.

–¿Qué podemos encontrarnos en esta obra?

–Es un cuento infantil que habla sobre el poder que tiene la sonrisa, que al final lo que hace esta es conectar y transformar a la gente. Solo tienes que saber mirar a quien tienes delante para poder interpretar o conocer mejor a esa persona. La historia trabaja un poco las emociones, lo que uno siente y lo importante que es lo simple, porque muchas veces nos complicamos en muchas cosas y lo que tenemos a simple vista es mucho más valioso. Eso es lo que yo pretendo transmitir con este relato, el conocernos un poco más y saber conectar con cada una de las personas que tenemos delante.

–¿Por qué se ha decantado por la literatura infantil y juvenil?

–Yo soy maestra de educación infantil, entonces es el público al que yo estoy acostumbrada y al que me dirijo, por conexión más que nada. Por ejemplo, yo para crear una novela no me veo, a lo mejor en un futuro sí, pero ahora mismo no lo considero. Me adapto más al público infantil.

–Siendo un cuento orientado para niños, es fundamental el tema de las ilustraciones, ¿escoge usted las que se van a integrar en la historia o es una decisión de la ilustradora?

–En este caso, la ilustradora la eligió la editorial Galaxia porque desde el principio tenían claro que Luz Beloso era la persona ideal para ilustrarlo. Yo no decidí, pero se identifican bastante con lo que quería reflejar y me encanta como las ha hecho. Para mí está fenomenal de hecho es una persona que ya ha hecho bastantes ilustraciones para ellos en otros cuentos y libros, así que ya tiene una carrera profesional marcada.

–Desde su perspectiva como educadora infantil y escritora, ¿cuál es la importancia del fomento de la lectura desde la infancia?

–Yo creo que es importante, ya no solo desde los colegios sino desde casa, que los niños nos vean leer, porque al final si queremos que un menor tenga pasión por la lectura, esta debe ser adquirida desde pequeño. Al final la lectura forma parte de nuestras vidas y solo de esta manera podemos conseguir que ellos la incorporen en su día a día. Además, considero que con ella se abre un mundo enorme, donde se pueden conocer sitios en los que nunca estaríamos y permite que se dispare la imaginación. Al final son vivencias personales y que nos hacen únicos, porque con la lectura se llega a todos lados.