“El público de A Estrada me ha acogido muy bien”

Algunos días, cuadrando generalmente con feria, se puede escuchar por las calles de A Estrada la arrolladora voz de un músico y su guitarra. No es una cara conocida para los vecinos de la localidad. Al menos, no de momento. Pero a cualquiera que camine por Calvo Sotelo mientras el toca, le es imposible no pararse, aunque sea unos segundos, a apreciar su talento. Se trata de Gonzalo Arca, un vilagarciano con una trayectoria musical que se remonta al año 2000, pasando por La Voz en 2017.

–¿Cómo decidió dedicarse a la música? ¿Siempre supo que quería dedicarse a esto?

–A mí me gustaba cantar, y un compañero de clase me ofreció cantar en su grupo, él tocaba la guitarra. Es algo que no tenía planeado pero que fue surgiendo, y una vez empecé, ya me encantó.

–¿Cómo acabó viniendo a tocar a A Estrada?.

–Pues todo empezó con la pandemia. Hasta entonces yo tocaba por toda Galicia, tanto en solitario o con mi banda, pero después del confinamiento no se podían celebrar actuaciones en garitos ni salas. Así que cuando empezaron a abrirnos un poco la manga, empecé a tocar en la calle para compensar. Y lo cierto es que me fue tan bien que no lo he dejado. Ahora lo compagino con los bolos y conciertos que tengo el fin de semana. Intento ir una vez cada mes a cada sitio, para no hacerme pesada. Aquí en A Estrada es la cuarta o quinta vez que vengo.

–¿Qué tal se porta el público estradense?.

–La verdad es que me tratan muy bien. La gente se anima, me pide canciones, o pregunta por mi música.... Estoy recibiendo muy buena acogida.

–¿Qué es lo que más le gusta de tocar en la calle? .

–Es divertido. Para mí es como ensayar en casa, pero me lo paso mejor. Conozco a gente nueva, promociono mi música, e incluso me han salido algunas actuaciones en salas gracias a la que le gusté cuando me vio tocar en la calle.

–Tengo entendido que participó en La Voz en 2017, hábleme de su experiencia en el programa...

–Lo cierto es que fue un poco un “sujétame el cubata”. Un amigo me dijo cómo funcionaba el proceso, que solo tenía que meter un vídeo mío cantando y me avisarían. Así lo hice y me fueron llamando. Una vez salí noté un aumento repentino en los seguidores, pero con el tiempo, todo vuelve a lo normal. No deja de ser un programa de televisión, con su guión y la finalidad de entretenimiento. De todos modos, fue una buena experiencia.

–Hábleme de su carrera actual, ¿tiene algún proyecto entre manos?

–Me gustaría sacar mi segundo disco en solitario. El primero lo hice en inglés, pero en esta ocasión quisiera hacerlo en español. Siento que al cantar en otro idioma a veces se pierde una parte importante del mensaje de la canción.

–En cuanto a estilo, ¿cómo definiría su música?

–Tengo influencias de varios géneros. Me gusta la música de los 70; el rock, el blues, country, o el pop. Un poco de todo. Como artistas referentes diría los Beatles, Rod Steewart, o The Black Crowes.

–Para finalizar, ¿cómo pueden enterarse sus seguidores de sus próximos pasos?

–Subo mi música a Youtube y Spotify. También voy publicando las fechas de mis conciertos en las redes sociales, como Facebook o Instagram. En general, diría que estar atentos a lo que subo en cualquiera de estas plataformas.