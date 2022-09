El menú del día se reinventa

La inflación ha golpeado con dureza este año al sector hostelero con el encarecimiento de los precios tanto en las materias primas como en los costes de energía. Uno de los recursos que se ha visto más afectado es, paradójicamente, el concebido como opción más económica: el menú del día.

Angélica Martínez, regente del restaurante El Rincón de la Mariposa, afirma que se ha visto en la obligación de subir el precio de este servicio 2 euros, cantidad que está muy por debajo de los costes que ellos tienen. En líneas generales todos los locales que han decido modificar los importes de sus menús, no han sobrepasado esta cifra. De hecho, varios de ellos solamente lo han encarecido en un euro. El problema es que sería estos negocios consideran que sería necesario elevar más el importe, pero no se ven capaces de hacerlo por miedo a generar un rechazo por parte del cliente.

Por ello, hay otros restaurantes como la Parrillada Coteliño o el Bodegón Esther, ambos en Silleda, que no han realizado estas modificaciones hasta ahora, pero prevén tener que elevar los precios de cara al año que viene ya que la situación se está volviendo insostenible para los negocios. Aunque todavía son varios los negocios que no se atreven a afirmar en que porcentaje se realizará este incremento ya que algunos esperan al balance anual para tomar decisiones en base a los resultados obtenidos. Asimismo, otra de las consideraciones que se tendrán en cuenta es la llegada del invierno y como este provocará un mayor gasto en luz y calefacción, de manera que, para paliar el impacto económico será necesario subir los precios.

Hay establecimientos hosteleros que ya han optado por realizar modificaciones en su carta de precios a lo largo del año. Así pues, Alberto González, cocinero del restaurante Casa Currás, afirma que durante el 2022 se han visto en la obligación de incrementar tres veces el coste del menú del día. La última subida que han realizado ha sido de aproximadamente un 15%. Esta entidad incluso ha eliminado este formato y lo ha sustituido por lo que denominan como sugerencia del día. Con esta novedad lo que han conseguido es que los clientes continúen consumiendo pero que lo hagan en menor cantidad. La iniciativa se diferencia en que, en vez de ofertar dos platos, solamente se sirve uno. Evidentemente la cantidad es menor, pero es una forma de poder mantener el precio.

A pesar de que es inevitable que los restaurantes se replanteen cambiar los precios, como bien se cita anteriormente, existe bastante miedo a que el flujo de clientela disminuya como consecuencia de estos encarecimientos, por ende, hay sitios que optan por cambiar la carta, haciéndola más asequible. Los hosteleros de las comarcas son conscientes de la situación económica que está atravesando el país, y afirman que saben a la perfección que continúan creciendo los gastos de los ciudadanos, pero los sueldos se mantienen igual. Por lo tanto, como medida para mantener a los clientes, que estos no se vean muy perjudicados, pero a la vez que el establecimiento no sufra de grandes pérdidas, las casas de comida miden un poco más lo que ofertan en sus menús. Adaptando los productos en función del coste que a ellos le suponga. Así pues, Manuel Bascuas, gerente del restaurante Samaná de A Estrada, asegura que alimentos como la ternera, que ha llegado a incrementar su valor un 40%, es un ingrediente que no se contempla añadir a los menús diarios.

Secuelas del COVID

En cuanto a la cantidad de clientes, todos los establecimientos muestran una opinión similar a grandes rasgos. Los restaurantes de las comarcas afirman que el volumen es similar al que habían registrado hasta ahora pero que hay una evidente reducción en el consumo, es decir, la gente gasta lo mismo, pero degusta menos cantidad. Además, algunos locales aseguran que la solicitud del menú de día se ha visto bastante aminorada como consecuencia de la pandemia. Hay que recordar que desde marzo de 2020 muchas empresas optaron por el teletrabajo, lo que conlleva a que los empleados no tengan que salir a comer fuera, puesto que realizar su actividad laboral desde casa. Además de esto, un añadido que algunos espacios detectan es que como de ahorro muchas personas prefieren tirar de tupper para llevárselo a la oficina y aseguran que hay otros que realizan jornadas continuas que les permiten almorzar en sus viviendas.

La cesta de la compra, cada vez más cara

El encarecimiento de la cesta de la compra, que parece seguir aumentando sin control, ha supuesto un gran golpe para los restaurantes. Las harinas y el resto de cereales son, sin duda, los más afectados. Esto se debe a la denominada crisis del trigo que se desató a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues este último es el principal país exportador de Europa. Sus precios se han incrementado más de un 30%. En menor medida, pero siendo un valor considerable, también han subido los costes de los huevos y la leche en casi un 20%. Otros alimentos fundamentales en la cocina de cualquier restaurante que han experimentado grandes subas son el aceite de oliva, las patatas o la carne de ave, en un 12%. El pan también es otro bien que ha sufrido un encarecimiento desde el inicio de la invasión rusa y cuyo coste aumente también debido a la subida de la electricidad, situándose un 11% más caro. Otro problema añadido y que perjudica a los hosteleros es la caída de la producción agrícola y ganadera que ha tenido lugar durante estos meses debido a la sequía. Por ejemplo, se ha encarecido la carne, que sigue siendo un producto fundamental en la dieta de la zona. A pesar de todos estos añadidos, los datos muestran una pequeña esperanza y prevén que a partir de este mes la inflación empezará a descender, de una forma muy paulatina. Sin embargo, aunque el vaticinio sea positivo, la evolución futura de los precios de los alimentos está sujeta a una gran incertidumbre. Ya que si se sigue manteniendo en el tiempo el conflicto bélico se continuará sufriendo de escasez de cereales y de productos como fertilizantes que son fundamentales para la producción de las huertas. Asimismo, esta escalada de los precios está llevando a algunos países a prohibir o a imponer restricciones a las exportaciones de algunas materias primas alimenticias, lo que supone un tensionamiento adicional de las cadenas globales de suministro de los alimentos, lo que genera aumentos de los precios y perjudica a los pequeños negocios.