Usó una valla de obra y la sombrilla de un local de hostelería para romper los cristales de algunos negocios, en mitad de la noche y con la intención de llevarse la recaudación de la caja. El hombre que en la madrugada del lunes al martes se internó en al menos cuatro negocios próximos a la Praza da Igrexa ya fue detenido ayer, y es un viejo conocido de la Guardia Civil porque ya ha robado en anteriores ocasiones.

Uno de negocios afectados, Carnicería Varela, dispone de un sistema de seguridad que permitió grabar al individuo en el interior del local. Para acceder a él, rompió el cristal inferior de la puerta. “Se llevó el cambio y alguna cosa”, explica Felipe Varela, que admite que casi es más grande el coste de los destrozos y, sobre todo, el enfado de levantarse por la mañana y ver el agujero en su negocio. El taller de costura que está al lado, Máis que arranxos, también presenta golpes en su puerta, pero en este caso el ladrón no consiguió acceder.

Es la primera vez que entran a robar en Carnicería Varela, pero no en la peluquería Nuevo Look, en el número 17 de la calle Pintor Laxeiro. En este caso, es ya el tercer hurto que padece en varios años. Aquí el ladrón forzó la cerradura y, una vez dentro, no se llevó nada.

Tuvo más suerte, o quizá no, como veremos, en la Herboristería Estalitroque, en las galerías que comunican Praza da Igrexa y Calvo Garra. Rompió el cristal y se llevó un billete de 20 euros que la dueña del local dejó en la caja con la intención de ir a cambiarlo al banco, ya que estaba muy deteriorado, roto en algunos lados debido al uso. Era el único dinero que quedaba en la caja registradora. Cuando fue a poner la denuncia (un trámite que también realizaron ya los demás locales), la descripción exacta del estado en que estaba el billete le va a servir para el momento del juicio, como prueba de que, efectivamente, su local sufrió un hurto. Es también la primera vez que registra un percance de esta categoría.

Cuiña pide que no se critique a los policías locales

El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, manifestó ayer, sobre la oleada de robos, que “la situación desagrada porque solo hay Policía local los viernes y sábados” mientras que el resto de la semana, por la noche, no hay este servicio. Pero eso se debe a que “son trabajadores municipales que cumplen las órdenes de los políticos en cuanto a horarios”. Recuerda que la dotación de Policía Local está “ultralimitada” en cuanto a efectivos, y que el gobierno local no avanzó para mejorar esta situación. Por ello, pide a los vecinos y vecinas que no culpen de esta oleada de robos a los agentes locales. Sobre la incorporación de nuevos efectivos, el alcalde, José Crespo, manifestó ayer en una entrevista en una radio local que están a la espera de se nombre el nuevo jefe de la Policía Local y destacó que se van a convocar las plazas vacantes: “tenemos tres en la academia, que entrarán en enero, y uno de movilidad. También sacaremos dos vacantes a mayores”, anunció el regidor.

Hurto en A Estrada

Muy cerca de esta herboristería está otra peluquería, Erteap. El ladrón volvió a romper el cristal, valiéndose, cono decíamos, de vallas de obra y de una sombrilla del bar Asubío, de la Praza da Igrexa. Tenía a su favor que, aunque hiciese bastante ruido con estas ‘herramientas’, resultaba muy difícil que fuese visto en las galerías por algún vecino que transitase por las calles próximas o que, desvelado por el ruido, se asomase a la ventana para que ver qué ocurría. Hubo, además, rotura de lunas en la calle Calzada e incursiones en algún garaje.

La oleada de robos no es ajena a Tabeirós-Montes. La tienda de telefonía HolaMobi de A Estrada sufrió ayer, en torno a las 12.00 del mediodía, un intento de robo por parte de un individuo todavía sin identificar. El presunto autor del hurto intentó huir del comercio con uno de los terminales a la venta, pero fue detenido por el personal a escasos metros del local. Tras un leve forcejeo, el implicado devolvió el teléfono y escapó corriendo. A la zona se desplazaron Policía Local y una patrulla de la Guardia Civil.