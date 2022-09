Con la llegada del frío en el hemisferio norte comienzan también los movimientos migratorios de las aves, que se desplazan en busca de las cálidas temperaturas del continente africano. Esto significa también un incremento en el posible riesgo de transmisión de enfermedades víricas a otros ecosistemas, como está sucediendo estos días en la Comunidad gallega con la gripe aviar, donde aún el lunes la Xunta comunicaba el positivo de cinco alcatraces localizados en zonas de costa, ascendiendo la cuenta total a siete. Hay, además, otros once casos en observación y pendientes de resultados, de momento todos de ejemplares silvestres.

En concreto, los puntos en los que fueron recogidas son Ares, Doniños (Ferrol), Riazor (A Coruña), o Barqueiro (Mañón) y Meira (Moaña). Localidades costeras, en las que, por lo de ahora, no se sospecha se haya producido un contagio a aves domésticas. Con todo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las explotaciones avícolas, para prevenir cualquier tipo de interacción con especies migratorias, así como aumentar los controles sanitarios tanto en los criaderos de venta como en particulares.

En la zona de Deza-Tabeirós los avicultores no están preocupados con un posible riesgo de infección en las granjas, puesto que el interior de la Comunidad suele estar libre de la presencia de especies migratorias que pudiesen transmitir la enfermedad. Así lo comunica Rubén Jordedo, de Pitagudín, criadero de Galiñas Piñeiras en San Pedro de Losón, en Vila de Cruces, que sostiene que “de momento no hay porqué preocuparse. No es una zona de riesgo para este tipo de enfermedades, al estar fuera de las rutas migratorias de las aves”. Cuenta, también, que “hace unos seis meses se había dado una alarma también, y algunas granjas de la costa tuvieron que mantener el ganado en cuarentena por un tiempo. En cambio aquí no tuvimos que implementar ninguna restricción”.

Su criadero es artesanal, y las gallinas viven al aire libre. Un sistema que el avicultor mantiene, aunque siempre pendiente de las indicaciones de Medioambiente.

Lo mismo opina María Castro, de la granja avícola Castro de Madrosende, en Vila de Cruces. Su ganado también es criado al aire libre, y por lo de ahora se descarta trasladarlo a un espacio cerrado. Castro sostiene que “creemos que este problema se quedará en casos aislados, como ha pasado antes. Nosotros nunca hemos tenido ningún contagio en todos estos años”.

Por su parte, Evaristo Rodríguez, de la Asociación de Criadores do Galo de Curral de Vila de Cruces coincide con sus compañeros de gremio, y comparte que “sí nos emitieron un comunicado para que estemos pendientes de notificar si se produce algún caso, pero actualmente no contamos con ninguno”. Rodríguez añade que “en 30 años que llevo en esto no he tenido nada por el estilo. Ni yo, ni nadie de la asociación. No es algo frecuente en esta zona”. En gran parte, señala el avicultor, esta tranquilidad está anclada a las exhaustivas medidas sanitarias por las que se rigen las granjas, “aunque no criamos al volumen de las industriales, debemos pasar los mismos exámenes sanitarios”.

Las señales a las que tienen que estar atentos es, especialmente, la mortandad, que puede llegar al 50% de las cabezas. También pueden presentarse síntomas respiratorios, como jadeos o tos, o digestivos, como la diarrea. Cuando esto sucede, es importante alertar al servicio de veterinarios, para que pueda producirse un seguimiento y así cortar la cadena de contagios lo antes posible.

Desde el punto de vista técnico, “lo que nos dicen las autoridades es que existen esos casos en aves migratorias que pasan por la costa gallega, pero que se trata de algo anecdótico. Hay zonas de riesgo, como el litoral, o el interior de la península, pero por ahora aquí estamos fuera de esa red”, tal como expone el veterinario Diego Rois, de Avimos, asociación de la raza Galiña de Mos.

No hay motivo, pues, para levantar las alarmas en las comarcas, aunque el sector no baja la guardia y extrema precauciones.