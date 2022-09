La lucha por los derechos laborales: de la calle a casa

Las noticias y artículos de unos meses a esta parte hablando de la falta de mano de obra en algunos sectores, especialmente por un relevo generacional que parece no llegar, no le son extrañas a nadie. Es, de hecho, un debate actual, a la orden del día. Las posturas se dividen entre si los jóvenes no quieren trabajar, o si ya no están dispuestos a aceptar condiciones prácticamente esclavas para sacarse un sueldo, por insuficiente que este sea, a fin de mes.

Lo cierto es que algo es incuestionable, y es que el modo de protesta de las nuevas generaciones no se basa en pancartas y manifestaciones en la calle. Tampoco en huelgas generales y piquetes. La revolución de los jóvenes es silenciosa, una resistencia pasiva, que se traduce en renunciar a aquellos empleos cuyas condiciones son precarias, o a lo que los medios anglosajones llaman quiet quitting, desempeñar las funciones del puesto meramente necesarias, sin sobre-esfuerzo.

Para ellos, en contraposición a sus padres y abuelos, el trabajo ya no es un fin, sino un medio. El tiempo, la conciliación, y la salud mental, son prioritarias a la hora de decidir si se continúa o no un empleo. Por ese motivo, si las condiciones no son buenas, el salario no les va a dar para cubrir las necesidades básicas y el horario no les va a permitir tener más vida que la profesional, muchos deciden renunciar.

Desde los sindicatos que operan a nivel comarcal y provincial, el cambio se está produciendo y es evidente. Así lo entiende Antóm Meralho, de CIG A Estrada, que opina lo siguiente: “este es un cambio general, que afecta a distintas edades y que cogió más fuerza después de la pandemia. Es más acusado en el sector servicios, o puestos que no requieran de una alta formación”. Según Meralho “este giro en el paradigma es algo positivo, que tenía que darse en algún momento. La gente joven se encuentra con muchas dificultades para acceder al mercado laboral, y cuando lo hacen, la precariedad de los puestos les dificulta movilizarse como lo haría un trabajador cuya liquidación sería muy cara para la empresa. Aún así, buscan mejorar”.

La realidad es que la inestabilidad laboral está a la orden del día. En trabajos no cualificados, el cumplimiento del convenio no siempre se lleva a cabo, y en aquellos de mayor especialización, a menudo deben pasarse meses de prácticas, incluso años, con la promesa de un contrato fijo o indefinido. Son situaciones que despojan al empleado de sensación de seguridad, por lo que hacer huelga, acudir a protestas o participar de iniciativas sindicales se presenta como un riesgo de despido que no todos quieren correr.

Con todo, la creciente crisis e inflación han creado un nuevo contexto en el que, en palabras de Meralho, “trabajar no te quite de pobre. Porque los salarios apenas dan para pagar lo básico”. Por ello, los jóvenes son también más escépticos a esta idea del esfuerzo como una suerte de escalera, directamente proporcional a la bonanza económica y la ascensión social. “Las nuevas generaciones están lo suficientemente formadas para comprender que no importa cuantas ruedas cambies, nunca vas a ganar tanto como lo que otro gana con una llamada. Y es que el sistema actual nos tiene bloqueados” apunta el sindicalista, que concluye que “son realistas, son conscientes de que o cambian las cosas, o no pueden vivir. Y esta es su protesta. La resistencia pasiva también es una acción contra el sistema”.

Por su parte, Lourdes Diz, secretaria general de Industria en la UXT Pontevedra-Deza, coincide en que esta situación es más visible en el sector servicios, donde “muchas veces las condiciones son de esclavitud, trabajando demasiadas horas, fines de semana y librando medio día, por un sueldo de 600 euros. Asegurados por la mitad del tiempo que trabajan, y otras muchas cosas más”.

Diz considera que “la patronal debe cambiar su postura. Los trabajadores de antes estaban dispuestos a bajar la oreja y coger lo que les dieran, o aguantar mientras pudieran. Las nuevas remesas no están dispuestas a hacerlo, no están acostumbrados a dejarse pisar y por ese mismo motivo, no están dispuestos a hacerlo. En ese aspecto es algo bueno que nuestra generación ha hecho al educarlos”.

Lourdes continúa explicando que no sólo los horarios y los salarios deben ser buenos, sino también el ambiente laboral. Las faltas de respeto por parte de superiores o compañeros son motivo de muchas de las consultas que recibe diariamente, si bien añade que “en los sectores como el de la industria, más regulados y donde el convenio se cumple a raja tabla, es más difícil que se den estas situaciones pues las consecuencias a las que se enfrentaría la empresa en caso de denuncia son mucho mayores. Aún así, pasa”.

En el otro lado de la balanza está David Campos, presidente de la AED (Asociación de Empresarios de Deza), que confiesa no tener muy claro a qué se debe la falta de mano de obra en algunos sectores “supongo que se debe al perfil del trabajador y cuán cualificado esté. Serán varios factores, pero por algún motivo no hay mano de obra, pese a que el mes pasado en esta zona se registraron más de 900 parados”.

Campos hace la siguiente reflexión, que es “el mercado laboral, como cualquier otro, funciona con la ley de la oferta y la demanda. En este país, y desde hace ya muchos años, hay más demanda de trabajo que oferta. De ahí que los salarios no suban, o las condiciones apenas varíen. Porque no todo el mundo puede permitirse no aceptar un puesto, algunos necesitan esa fuente de ingresos”. Y añade que “las empresas se crean para obtener rentabilidad. Si no están en condiciones de pagar más a sus empleados, no van a hacerlo. Pero al mismo tiempo, si no puede realizar sus funciones por falta de capital humano, solo queda una opción y es el cierre. Lo que todavía limitaría más dicha oferta”.

Y es que la problemática es compleja, porque el actual contexto económico no augura mejoría. De hecho, Diz afirma que “lo que puede pasar de aquí a un par de meses es preocupante. Muchas empresas han estado trabajando a pérdidas, con gastos que superan las ganancias, motivados principalmente por la subida de la electricidad y los combustibles”. En este escenario, es muy difícil que esta revolución silenciosa florezca, pues “cuando el estómago aprieta, dan igual las condiciones”, apunta, y sentencia que “quizás entonces sí haya que volver a movilizarse”, es decir, volver a la calle, volver a hacer ruido.