“Cada un debe pinchar o que queira, hai espazo para todos”

Xosé Eduardo Rodríguez Rodríguez (A Estrada, 1999) comezou a súa carreira como dj de maneira practicamente casual. Aínda que considera a música un pasatempo para compaxinar co seu traballo como técnico informático, recoñece que “sería difícil” que algún día deixe de pinchar discos de reggae.

–Como foron os seus inicios no mundo da música? Sempre pensou en adicarse a isto?

–Para ser honesto, os meus comezos como disc jockey foron bastante absurdos. Eu atopábame de festa cun amigo, fará 5 ou 6 anos, e de casualidade atopámonos con varios membros do colectivo Maislume Kolektive, que estaban dando unha festa en Santiago. Gustoume tanto o ambiente, que decidín comezar a pinchar. Primeiro intereseime moito polo tema e comecei a mercar discos, despois púxenme en contacto con Maislume Kolektive e uninme a eles.

–A que se adica o colectivo Maislume Kolektive exactamente?

–Basicamente somos un grupo de amigos que formamos unha especie de asociación cultural. Gústanos moito a música reggae e temos un bo equipo de música, polo que nos contratan para que organicemos festas. De todas maneiras non é unha ocupación profesional, porque non gañamos nada, ou case nada. Eu non podería gañarme a vida ca música, nin de lonxe, pero tampouco o fago por iso.

–Resulta chamativo que practicamente só traballe con música reggae. A maioría dos disc jockeys actuais, sobre todo da súa idade, acostuman a facelo con música máis comercial e que reciba unha mellor acollida por parte do gran público. Por que vostede se inclina tan claramente polo reggae?

–Eu creo que cada un debe pinchar o que queira, ou o que lle guste. Non quero caer na actitude “pureta” de falar mal da música ou do traballo dos demais. Cada un tira polo seu e ten que haber un espazo para todos. Se che son sincero, gústame moito traballar con música reggae porque é un estilo cunha gran carga de graves. O noso equipo está formado por altavoces de graves enormes e de medios e agudos, pois non tanto.

–E fóra do reggae, cal é o seu xénero musical máis utilizado normalmente, ou que máis lle gusta?

–Pois tírame bastante a bass music, un xénero electrónico que engloba varios estilos diferentes. Pero tampouco é que acostume a utilizalo moito, porque como digo, máis que nada pincho reggae.

–Conta con moitas actuacións na actualidade?

–Agora mesmo, o lugar onde máis pincho é o 20 Berzas de A Estrada, aínda estiven alí no Entroido de Verán. Antes facía moitas festas en Santiago, pero dende a pandemia baixou moitísimo o traballo.

“É necesario que a xente nos respecte mentres traballamos”

–Cando pincha música, hai algún artista ou grupo que lle guste especialmente?

–Pois hai moitísimos, esta é unha pregunta moi complicada de responder. Hai moita xente que me encanta, pero pode que a música que máis me fixera desfrutar mentras pinchaba sexa a dun grupo de Pamplona que se chaman The Titaniels. É un grupo que traballa varios formatos diferentes, pero tamén reggae, e gústanme especialmente dende fai tempo.

–Últimamente os disc jockeys e a música electrónica parecen estar en bo estado, especialmente entre os máis novos, con xente como Bizarrap e compañía. Pensa que vostede é máis popular dende que pincha? Lígase máis ou é unha lenda urbana?

–Para nada, é unha lenda urbana totalmente. Date conta de que nós traballamos mentres a xente está de festa, así que témolo complicado (risas). O que si pasa ás veces é que nos molestan mentras actuamos, como se foramos unha atracción, e estamos traballando.