O goberno lalinense realiza unha valoración moi positiva dos diferentes programas postos en marcha para dinamizar a vida cultural e de ocio na vila nos últimos meses. “Se anos atrás a tónica habitual era ver un Lalín coas rúas case baleiras no verán, agora vimos unha situación completamente diferente, xa que foi unha constante observar as prazas e terrazas ateigadas”, destacan os concelleiros populares. Sosteñen, ademais, que “moitos empresarios de distintos sectores” lles trasladaron “o impacto tan efectivo e directo que supuxo para os seus negocios esta reactivación da vida social, e esta presenza masiva da veciños e visitantes nas rúas”.

Desde o executivo subliñan que “a animada, ampla e variada programación de ocio, cultural e deportiva foi un feito determinante para impulsar esta tendencia de fixar o ocio estival na vila”. A finalidade era dar continuidade aos eventos que se viñan desenvolvendo en torno á Feira do Cocido, coa vontade de que participasen sempre as asociacións e conxuntos musicais do municipio: bandas –onte foi a quenda da de Lalín–, agrupacións de música tradicional, grupos de rock ou charangas. Nesta liña, especifican que colaboraron con todos aqueles colectivos que o solicitaron, “sempre procurando non solaparse e non contra programar coas festas das parroquias”.

Desde xuño desenvolvéronse múltiples programas relacionados coa oferta cultural, comezando co programa Nin arre nin xo, en colaboración coa Deputación, que brindou oito espectáculos de música, circo e ilusionismo. No capítulo musical destacan: Lalín con Ritmo, que incluíu outras oito actuacións de variados estilos para atender as diferentes preferencias do público; Lalín Rock, para dar espazo e apoio ás bandas locais; ou o concerto de Revólver, dentro do Lalín Marcha, aplaudido por un colmado Campo da Feira. Tampouco esquecen o recital de Heredeiros da Crus, organizado coa AED e a Xunta, ou Xacobeo Clarinet Fest, amais colaborar co Noceda Rock, contribuíndo así a “descentralizar a oferta”.

No balance figuran propostas tanto para maiores –Romaría das Nicasias– como para a cativada, caso do Xoga Lalín, que complementou a proposta de campamentos para a cativada, sen esquecer o festival Titirideza da pasada fin de semana. O goberno incide na “variada oferta” de artes escénicas, festivais de danza, exposicións e outras actividades no museo Ramón María Aller Ulloa. Tamén cita a asociacións coma O Naranxo ou A Casa do Patrón, con eventos xa senlleiros, como a Algarabía ou a Malla Tradicional, que “contribúen a diversificar as opcións culturais e de entretemento”.

No eido deportivo, o equipo de José Crespo resalta campionatos como o de kung-fu, o enduro, o rally, o Lalín Bike Race ou a Gala do Deporte. Afirma que “é unha constante” a colaboración municipal na programación de rutas de sendeirismo, baños de bosque ou actividades medioambientais. E lembra que a piscina, que por primeira vez foi de acceso gratuíto, continúa aberta ata o 9 de setembro.

Finalmente, o executivo remarca que nos vindeiros meses continuará “unha completa axenda de ocio” e anima á veciñanza a seguir “gozando da animada vida social e cultural na vila”. “Contando habitualmente con subvencións das diferentes administracións para estes eventos, desde o Concello poñemos moito empeño en proporcionar alternativas de ocio activo en aras de mellorar a calidade de vida dos nosos veciños”, conclúe.