A festa na que todo pode (non) pasar

Fíxose de rogar, pero a Algarabía deu a coñecer o seu programa completo de actividades o venres pola tarde, a penas unhas horas antes da propia celebración. Un sinal máis da identidade dunha festa que sementa diversión, espírito crítico e retranca nas doses que cada quen estime oportunas para o seu gusto. Desde onte ao mediodía ata hoxe á medianoite, conxuga música en directo, arte, gastronomía, humor “e, sobre todo, ganazas de pasalo ben”, nas propias verbas do Naranxo, asociación organizadora deste clásico do verán lalinense.

A programación arrancaba co chupinazo e o pregón a cargo de Charles e Regina, seguida da “tradicional reinauguración da placa da Praza das Pipas”. Cunha puntualidade levada ao segundo, e quen sabe se dando continuidade a unha recente expedición liderada polo alcalde de Lalín, estaba fixada unha “videoconferencia urxente coa Asociación de Empresarixs Importadorxs de Porcino de Miami”. Claro que non todo no programa da Algarabía se cumpre. Así é que, antes do vermú amenizado por Carlos Quintá, estaba prevista a inauguración da “Rúa da Madriña de KG”, dentro do programa Lalín Sabe Inaugurar. Seguindo co eslogan, non podía faltar o Lalín Sabe Comer e as súas “facturas para gastos de representación”.

A tarde, logo da inauguración das exposicións nas galerías Colón, estivo marcada polos tradicionais xogos no Parque de Loriga para todas as idades. Os Varacuncas encheron de música o Café Casino, xa á tardiña. E Quincalla e Cunter encargábanse da pinchada musical.

Para hoxe queda outra xornada chea de actividades que se farán... ou non. Media hora despois do mediodía, está a “Clásica Lalín-Empalme-Lalín para V.N.C’s”, que da paso á creación dun grupo de WhatsApp por parte de Crespo para unha “quedada de bicos entre descoñecidxs”, dentro do programa Lalín Sabe Namorar. A sesión vermú estará animada por Marela, no Parque de Loriga (Café Casino, se chove). Ás 16:00 horas está fixado un selfie colectivo arredor do porco, dentro de... Lalín Sabe Selfiar, antes dunha nova sesión de xogos con subasta de tartazos “e outras disciplinas que deberían ser olímpicas”. Ata hai retirada e traslado de baldosas da rúa Monte Faro ás galerías de Calvo Garra, dentro de Lalín Sabe... Gaba Music e DJ Antuan poñerán música ao fin de festa no Parque de Loriga (La Beltane, en caso de choiva). E, a medianoite, tirada de “fueghos naturais”, no marco do Lalín Sabe Gosá.