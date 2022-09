San Salvador de Camba celebra as súas festas na honra da Virxe da Saúde. Hoxe hai misa rezada ao mediodía e solemne á unha da tarde e, pola noite, verbena amenizada pola orquestra Escaparate, coa actuación do dúo Sonid2 no intermedio. A xornada dominical arrancará coa misa solemne ás 13.30 horas e seguirá coa sesión vermú a cargo de Pachi Show; de 19:00 a 23:00 haberá baile tradicional recuperando o permite.