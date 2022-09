Aciveiro remata hoxe, día das merendas na carballeira, dúas xornadas de festas de Nosa Señora e San Roque. Hai misas ás 10 e ás 13 horas, pasarrúas da Banda de Gaitas do Concello de Forcarei, xantar amenizado pola charanga Los Encerellados, hinchables para todas as idades e o concurso da chave. María do Ceo ofrecerá un concerto no mosteiro ás 20 horas, mentres que Unión y Fuerza e Pachi Show y Cristina animarán a verbena.