Los viticultores de la zona prevén una cosecha menor que la pasada, pero de excelente calidad

Desde esta institución, el director técnico, Agustín Lago, cuenta que se retrasará un poco este año, ante el pronóstico meteorológico de lluvia para las próximas semanas. Algunos viticultores han comenzado a recoger uva para vinos espumosos ya que “para esta clase de vinos no es necesario que la uva esté del todo madura”. Otros han decidido faenar antes de que llegue el agua, en caso de que las precipitaciones afecten a la cosecha. Pero en general, según confiesa Lago, “estamos esperando”.

En la actualidad, la subzona Ribeira do Ulla cuenta con diez bodegas, 92 viticultores, 292 hectáreas y 317 viñedos, esparcidos por Boqueixón, A Estrada, Padrón, Silleda, Teo, Touro, Viladecruces y Vedra. Estas cifras reflejan un aumento respecto a las publicadas por este medio en el ejercicio anterior, con dos bodegas, 191 hectáreas más de viñedos. Este crecimiento se debe a la inversión que varias empresas del sector han realizado este año, como atestigua Juan Carlos Suárez, viticultor.

En cuanto al tipo de variedad, se trata de un cultivo “plurievarietal”, en el que en torno al 70% debe ser Albariño, Loureira, Treixadura y Caiño Blanco, mientras que el restante 30% debe ser de variedades admitidas y producidas en la subzona. Cabe destacar que, dado el tipo de clima de estas áreas de interior, los fenómenos meteorológicos suelen ser más extremos, ante la ausencia del efecto suavizador del mar. Esto dota a la uva producida aquí de unos matices que la distinguen del resto, dando lugar a caldos más afrutados y frescos.

En esta línea, Agustín Lago aguarda que la cosecha de este año sea “de muy buena calidad”, aunque la cantidad podría verse mermada dada la ausencia de lluvias este verano. Cuenta que “los climas cálidos y secos dan uvas de gran calidad, pero al mismo tiempo, la falta de agua produce racimos débiles, por lo que es posible que se recolecte menos de lo estimado”. La DO estimaba en julio una producción de en torno a los 50 millones de toneladas, pero habrá que esperar unos días para tener los datos concretos.

Asimismo, desde Adega Castro Brey, en Vila de Cruces, Ramón Blanco confiesa que “no hemos comenzado la vendimia todavía, estamos esperando a que el grado de madurez sea óptimo, y creemos que la lluvia podría irle bien a la uva para bajar la acidez causada por la sequía”. Castro Brey cuenta con ocho hectáreas de viñedos, de tipo albariño. Todavía no saben cómo será la producción en este ejercicio ya que “depende de muchos factores. Las lluvias de estas semanas podrían mermar considerablemente la cosecha” apunta Blanco.

En su caso, Suárez, que lleva ya cuatro días de vendimia, prevé una producción escasa pero de gran calidad, “la uva tiene poco jugo, debido a la sequía y las altas temperaturas, que hicieron que este se evaporase. Pero la calidad parece que será buena”. Unas declaraciones muy en la línea de las de el estradense Adolfo Picáns, director financiero de Bodegas Granbazán, que añade “esperamos que sea una cosecha excelente, pero de menor cantidad que el año anterior”.

En su caso, la vendimia comenzó hace tan sólo un par de días, “para vinos espumosos”, pero ya prevén paralizarla hasta el martes de la semana próxima, a la espera de que cesen las precipitaciones. Picáns también augura un rápido crecimiento para las plantaciones de viñedos en el concello estradense, “nosotros mismos esperamos llevar a cabo una el próximo año, de al menos diez hectáreas”.

Escasez de mano de obra para vendimiar

El mercado laboral está sufriendo la falta de mano de obra en varios sectores desde hace un tiempo, y la vendimia tampoco se salva. De unos años a esta parte, los viticultores de la zona se han ido topando con creciente dificultad para formar plantillas para la recogida de la uva, mientras que con el incremento en la extensión de cultivos, la demanda ha ido en aumento. Desde la DO, Lago afirma que “los viticultores de la subzona nos han comunicado que cada año les resulta más complicado encontrar gente para la vendimia”. Esto se debe a varios factores, que pueden tener que ver con el requerimiento físico del trabajo, o la temporalidad de este. Por su parte, Juan Carlos Suárez explica que “en otras zonas, como O Salnés, la cultura de vino y uva está tan arraigada en la gente que todas las familias se comprometen con la vendimia. Tanto gente joven como mayor, vendimiar es casi como una tradición. Pero aquí no tenemos eso, dado que no es un sector tan importante en la zona”. En su viticultivo, de 15 hectáreas, la vendimia dura unas dos semanas, en las que se trabaja de ocho de la mañana a tres de la tarde, y se cobra 6,50 la hora. Asimismo, tanto Blanco, de Castro Brey, como Picáns, de Granbazán, coinciden en que otro factor importante es el calendario académico universitario. Los estudiantes eran un alto porcentaje de los demandantes de este tipo de empleo en el pasado, al tratarse de una oportunidad para sacar un dinero extra antes de empezar el curso. No obstante, al adelantar el comienzo de las clases, estos ya no pueden incorporarse a la vendimia.