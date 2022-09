El 14 de agosto de 1970 es una fecha importante en la historia del Vea Club de Fútbol. El histórico club estradense firmaba ese día un acuerdo para adquirir en propiedad los terrenos sobre los que hoy se asienta el campo de la Nogueira. El protagonista de esa adquisición clave en su historia fue Celso Madriñán Soto, quien además de ser cura de la parroquia era también el presidente del equipo. Ante notario se firmó la compra de poco más de una hectárea de terreno por un valor de 4.000 pesetas.

De esa manera fue como el Vea, que se había inscrito oficialmente solo tres años antes, encontraba el que ha sido su hogar a lo largo de los últimos 50 años. En ese tiempo, el campo de la Nogueira se convirtió en un motivo de un orgullo para los vecinos y en una parte importante de la historia del pueblo.

Los años sin embargo han ido castigando al viejo campo, el único de tierra que sigue en uso en el municipio y con unas instalaciones que hace y tiempo necesitan una mejora. Es por ello que el gobierno encabezado por José López prometió una reforma de la Nogueira. Ese proyecto se ha topado sin embargo con numerosos problemas.

Desde el momento en que el alcalde puso esa propuesta sobre la mesa en plenas elecciones municipales, desde la oposición criticaron el gasto elevado en ese proyecto y auguraron que sería una promesa que no se cumpliría. Tras revalidar su mandato, López Campos reiteró su apuesta, con un proyecto que se preveía llevar a cabo en el año 2020. Sin embargo tuvo que ser aplazado con la llegada de la pandemia, ya que su partida se destinó a cuestiones como la compra de material contra el COVID o la desinfección de calles e instalaciones municipales.

A comienzos del 2022, el gobierno local volvió a anunciar esta reforma, esta vez con fondos del Plan Concellos, con una partida de 435.000 euros. Sin embargo, una vez más los problemas volvieron a surgir y estos vinieron por la negativa en asamblea por parte de los socios del club y de los vecinos a una de las condiciones que requería el Plan Concellos, la cesión indefinida de los terrenos al Concello. “El campo es del club y los vecinos, así que se hicieron dos asambleas. La decisión fue que estaríamos dispuestos a una cesión temporal pero no quisieron hacer una cesión indefinida”, explica el directivo José Luis Baños.

Esta decisión ha obligado al gobierno local a realizar una modificación de partidas. De esta manera, la reforma del campo se realizará ahora con fondos propio. La previsión es poder iniciar los trabajos a finales de año, siempre que nada se vuelva a torcer.

Ante la previsión de las obras, el Vea se ha mudado ya de campo. Los de José Antonio Fernández ya entrenan y preparan una temporada en la que jugarán en el campo de San Martiño, en Callobre.

“Es un ridículo histórico de este gobierno”

El PSOE de A Estrada emitió ayer un comunicado valorando el anuncio del gobierno local sobre el campo de la Nogueira. “Es un ridículo histórico de este gobierno y de cualquier gobierno municipal”, afirmó su portavoz, Luis López Bueno. “A Estrada presentó un proyecto que incumple las bases del Plan Concellos, de los fondos Edusi y de cualquier convocatoria de fondos públicos. No puedes presentar un proyecto si no eres propietario de esa instalación o tienes una cesión indefinida. El PP demostró que ni siquiera se leyó la convocatoria”. En torno al mismo proyecto, los socialistas recordaron que en su día López Campos anunció la ayuda de la Federación Gallega de Fútbol y de Rafael Louzán para llevarlo a cabo. “Esa cooperación no se ve por ningún lado. El alcalde debe busca esa confinanciación con la federación”.

Mudanza a Callobre