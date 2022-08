“Reivindico la belleza de la música con una palabra que traiga emoción y pensamiento”

La voz de Amancio Prada Prada (El Bierzo, 1949) llegará a la iglesia románica de Ventosa de Agolada este 3 de septiembre como parte de su espectáculo con repertorio monográfico de Rosalía de Castro. Desde 1974, el cantautor leonés musicaliza, canta e interpreta la obra de la poetisa gallega mostrando el amplio y variado abanico de cantares, pensamiento sensibilidad y lirismo de la autora.

–¿Cómo se inició en el mundo de la poesía cantada?

–Yo comencé cantando versos de Rosalía de Castro cuando tenía 17 años, estudiando en Valladolid, en un paisaje muy distinto de mi Bierzo natal. La morriña y la extrañeza favoreció que sintonizara de una forma espontánea con los versos de Rosalía, y esa sintonía, identificación y encantamiento no ha hecho más que crecer y ahondarse en mí desde entonces.

–¿Le fue difícil introducirse en este mundo?

–En aquellos años, a finales de los 60 ya había para mí referentes muy importantes y con mucho éxito como Atahualpa Yupanqui, Paco Ibáñez o Joan Manuel Serrat. De hecho, yo me aficioné también a la poesía cantada con sus voces, con sus canciones y, en cualquier caso, en aquel comienzo mío, no pensaba profesionalmente. Era algo interior, que no hacía más que confirmar y desarrollar una vocación hacia el canto que sentí desde que era niño, de una forma continuada. Luego el azar y el camino te va encontrando con otras voces, otros oídos que te ayudan, que te alientan y que te animan y en ese camino sigo.

–¿Cómo se definiría usted a sí mismo?

–Cantor, me gusta esa palabra porque rima con trovador y está muy cerca de cantaor.

–¿Cuál considera que ha sido el mayor momento de éxito de su carrera?

–Cada éxito era un peldaño y también una frustración por no hacer las cosas tan bien como imagino, y eso ha sido también el estímulo para seguir estudiando. Siempre he considerado que es más importante lo que me queda por hacer que lo que he hecho.

–¿Cuáles son las reivindicaciones que hace con sus letras?

–Como músico y cantor lo que reivindico es la belleza de la música acordada con una palabra que atraiga emoción y tenga pensamiento, para decir lo que uno siente. Lo que hago no es más que escuchar las voces de los poetas o de las letras, que a veces también pueden brotar dentro de mí para expresar todo lo que he vivido, lo que uno sueña, lo que se sufre y las alegrías. Pero, creo que el compromiso del artista es doble. Uno de ellos es ético, hacer las cosas bien. Cada uno debe hacer aquello que hace lo mejor posible y cada día un poco mejor, o esforzarse en lo que sea. Todos los trabajos son igual de importantes y necesarios, porque un corazón solitario no es un corazón y unas manos, siendo las mejores herramientas que tenemos, necesitan siempre de otras.

–Lleva usted casi 50 años en este mundo, ¿qué le ayuda a continuar en su oficio?

–Por un lado, el ánimo, la respuesta del público, que es lo que da sentido a lo que uno hace, el interlocutor digamos, y también esa frustración que comentaba antes. El darme cuenta de que puedo hacer lo que hago mejor. Eso es así, porque nadie se baña dos veces en la misma canción, pero siendo distinta cada vez, siempre hay algo que puedes mejorar. Con la guitarra, con el fraseo, los matices son muy importantes.

–¿De dónde surge su intención de cantar las obras de Rosalía?

–Porque cuando leía a Rosalía sentía lo que ella decía, me identificaba con ella. Eso es lo que les ocurre a los poetas, que en su voz está nuestra voz. Eso lo sentía de una forma tan interna e intensa, que es lo que prendía y alumbraba el canto. Así sucede con todos los poemas que canto, yo soy lo que canto.

–Usted ha recorrido gran parte del mundo, ¿también ha llevado hasta allí las obras de Rosalía o ha tenido que adaptarse a los artistas del lugar?

–La verdad es que me he dado cuenta de que la emoción que provoca el canto, en el cantor y compositor está propiciada y animada por ese texto. Pero luego, para el que escucha no es tan importante entender, es algo que emociona a quien tenga un mínimo de sensibilidad.

–En su discografía también incluye a otros poetas, ¿cómo selecciona de entre tanto material su repertorio para cada actuación?

–No selecciono, me encuentro sin buscar. Llegan a mí las voces a veces, como pájaros que cantan, y las llevo de un lugar a otro.

–¿Piensa continuar ampliando su discografía?

–Mientras Dios me dé fuerzas seguiré cantando, porque para mí cantar es como respirar. Ahora estoy compaginando también mis conciertos con el estudio, la composición y de vez en cuando con la grabación del próximo disco. Estoy ahora metido en la creación de un nuevo álbum que se titulará Prada Prada, que son mis apellidos.