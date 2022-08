El COVID repunta en los principales concellos y Lalín alcanza los once casos en catorce días

Tras varias semanas con la incidencia en retroceso, agosto se despide con un repunte de los contagios de COVID-19 en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Según los datos que mostraba ayer el mapa del Sergas, en la última semana se han registrado entre 22 y 37 positivos en la zona, una horquilla estimada en función de la incidencia, pues la Xunta no detalla la cifra de casos cuando no llega a la decena. De hecho, solo Lalín la supera en la referencia a catorce días, con once.

Ahora hay más del doble de positivos que hace dos semanas y la tendencia es creciente en los principales territorios. Lalín presenta entre 25 y 75 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, lo que supone entre 6 y 9 casos diagnosticados en ese tiempo, mientras que Silleda, con la misma incidencia, se mueve entre 3 y 6; ninguno de los dos municipios pasaba de dos contagios a mediados de agosto. También se movía en los mismos parámetros A Estrada, que ahora se sitúa entre 3 y 5 positivos en siete jornadas, pues el mapa le otrga entre 10 y 25 casos por 100.000. En el doble de tiempo no llega a 25, de modo que se han diagnosticado, como mucho, cinco personas infectadas con el SARS-CoV-2. La inciencia más elevada a siete días corresponde a Agolada y Forcarei, ambos en la franja de 125 a 250 por 100.000, lo que se traduce en horquillas de 3 a 5 y de 5 a 8 casos, respectivamente. Dos semanas atrás, Agolada no presentaba ningún contagio en siete jornadas y en Forcarei había un par. No hay variación en Cerdedo-Cotobade, que continúa entre 2 y 4 casos, con una incidencia de 25 a 75 por 100.000. Vila de Cruces y Rodeiro llevan más de dos semanas libres de coronavirus, mientras que en Dozón lleva siete jornadas, pues sí tuvo un positivo en las siete anteriores.