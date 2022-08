El próximo martes, 6 de septiembre, la corporación de Silleda celebra un pleno extraordinario para debatir la aprobación provisional del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Tras este trámite el documento, que ya cuenta con todos los informes favorables, será remitido a la Xunta para su aprobación definitiva. Previas al pleno de la semana que viene son las comisiones informativas, convocadas para pasado mañana.

El alcalde trasdezano, Manuel Cuiña, no duda en afirmar que la sesión plenaria del 6 “será un día histórico para Silleda, ya que después de muchos e intensos meses de trabajo, podemos dar respuesta a una de las grandes carencias de nuestro municipio y que será la piedra angular del mismo”. Cuiña añade que el Plan de Urbanismo pasa por ser “el proyecto más importante y más deseado de los últimos 30 años en este concello”.

Como indicábamos, el documento urbanístico ya tiene todos los informes sectoriales necesarios y se ha adaptado a los requerimientos marcados por la Xunta hace más de tres años y medio, en enero de 2019, cuando denegó su aprobación definitiva. Esa denegación tenía lugar también tres años después de que el pleno aprobase de forma provisional el plan urbanístico. Uno de los principales escollos que quedó solventado fue la legalización de las traídas de agua municipales. En 2017, y en virtud de un fallo judicial que en su momento anuló los PXOM de Verín y Monterrei por no garantizar la reserva de recursos hídricos, Augas de Galicia exigió a Silleda que garantizase dichos recursos en su Plan Xeral. Al final, desde la Xunta solo se pedía la titularidad de las conducciones de los dos cascos urbanos, que sí están documentadas: la de Silleda está autorizada por cuatro ministros en el año 1956, y la de A Bandeira fue costeada por la propia Confederación Hidrográfica. Ambas concesiones están en vigor hasta el año 2060. Sin embargo, no figuraban en la inscripción declarativa que contempla la Lei de Augas, que entró en vigor en 1985, una cuestión en la que incidió en varias ocasiones el PP local.

Tras la legalización de las traídas, vinieron meses de intensas jornadas de trabajo en el departamento de Urbanismo, con la concejala y exalcaldesa, Paula Fernández, al frente. Hubo encuentros tanto con el redactor del documento como con los responsables de otras administraciones. Por citar una de ellas, en abril Cuiña y Fernández Pena mantuvieron uno de los últimos cónclaves con responsables tanto de Augas de Galicia como de la Dirección Xeral de Urbanismo, para acometer los últimos ajustes del planeamiento.

Casi 800 alegaciones

“Teniendo en cuenta que el documento tuvo que reformularse, la aprobación del PXOM estuvo siempre muy presente en la agenda de prioridades de este gobierno municipal. Esperamos que después de este paso, la Xunta proceda a aprobarlo en el menor plazo posible”, confía Cuiña. El munícipe añade que la aprobación del plan urbanístico “supondrá recuperación de la construcción en el rural, lo que repercutirá también en el aumento de la población y de los puestos de empleo”.

El Plan de Urbanismo de Silleda lleva ya más de una década de trámites. Quedó aprobado de forma inicial en un pleno en diciembre de 2012. El paso siguiente fue la exposición pública durante dos meses. En ese espacio, el ejecutivo trasdezano acercó toda la documentación a sus 33 parroquias, explicando el contenido y aclarando todas las dudas que planteaban los vecinos. Del mismo modo, también tuvieron lugar reuniones con todos los portavoces de la oposición, para analizar y dar respuesta a las 783 alegaciones que formularon tanto vecinos, como propietarios o colectivos.

En Deza, Lalín y Rodeiro cuentan desde hace años con sus PXOM aprobados y a los que se les aplicaron ya modificaciones puntuales. El de Vila de Cruces tuvo un informe en contra desde Patrimonio en 2017, y desde entonces no hubo avances en la tramitación. El de Agolada quedó aprobado de forma inicial en 2016 y debe adecuarse, desde entonces, a distintos informes sectoriales. Dozón, por su parte, contará con Plan Básico Municipal licitado por la Xunta.

Una ILP para mejorar las líneas de bus y tren

El secretario de Organización de Xuventudes Socialistas de Galicia, Enrique García, estuvo ayer en A Bandeira junto a otros miembros de la ejecutiva de la entidad para recoger firmas con las que respaldar una Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) con la que se mejore la conexión interurbana de Galicia. Estuvieron acompañados por el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, y la primera teniente de alcaide, Mónica González Conde. La campaña aBUSar nunca foi TREndencia quiere alertar del abandono del rural a la hora de hablar de la movilidad y el transporte. Durante su intervención Enrique García reprochó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, “que se olvidasen del transporte y de la ciudadanía en lo relativo al derecho de movilidad en los municipios gallegos”.

El secretario de Organización de las XSG confrontó el “modelo caduco” de la Xunta con el estatal, donde acaban de ponerse en marcha los bonos de transporte ferroviario. “Basta ya de que tenga que ser el gobierno de España el que tenga que aplicar el 30% de descuento en materia de transporte y la Xunta, que tiene la competencia de aumentar esta bonificación al 50%, no va a hacerlo”, lamenta. Desde la Alcaldía, Manuel Cuiña apoyó la iniciativa al tiempo que remarcó que en Silleda “ahora mismo los niños y las niñas, así como los jóvenes que estudian fuera, tienen problemas porque no hay frecuencia” suficientes de bus y tren que cubran sus demandas o que se adapten a sus horarios. Silleda “no está con todas las de la ley en el Transporte Metropolitano de Santiago, y no se puede consentir que los jóvenes de A Ulla tengan un servicio que no tienen los de Silleda”, ejemplificó el alcalde. Los dos políticos coincidieron, además, en la pésima gestión de la Tarxeta Xente Nova.