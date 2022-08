Del tatami a la pantalla grande

Javier Ribadavia nos atiende desde una casa perdida en medio de la nada en Ciudad Real. Lleva allí varios días y no lo está pasando nada mal. “Aquí nos tratan genial. Es una casa enorme que normalmente usan los cazadores y tenemos de todo. La verdad es que venía solo para dos días de rodaje y al final me voy a quedar cinco. Todo va siempre con retraso”, reconoce. El estradense está disfrutando al máximo de esta nueva aventura en el mundo del cine, algo que nunca imaginó y que surgió a través de los contactos que tiene tras muchos años compitiendo a nivel nacional en diferentes artes marciales. Estos contactos le han permitido convertirse durante unos días en un ninja, aunque, a modo de spoiler, ya nos avisa que al final acaba muriendo.

La propuesta para participar me la hizo Nacho Serrapio. Es el director de la revista Dragonz y también director de cine, además de participar como actor en diferentes películas y series. “Lo conozco hace mucho y un día me llamó para contarme que iban a empezar a rodar una nueva película en la que había muchas peleas, por eso todos los actores que participan están relacionados de una u otra manera con el mundo de las artes marciales. Me pareció una experiencia muy buena, así que acepté”.

De esta manera fue como Javier Ribadavia llegó al rodaje de la película “El duro”, basada en un libro de Alberto Hidalgo. Su papel principal es la de hacer de jefe de los ninjas que atacan al protagonista. “Soy el malo de la película. Hoy vamos a rodar precisamente la pelea final de palos con el protagonista, así que me toca morir”. Para su papel, Ribadavia incluso contribuyó aportando para a su disfraz algunos elementos personales que pegaban bien con el personaje. “Se lo propuse al director y le pareció bien. Así me diferencio del resto de los ninjas”.

Sin embargo, todo este papel lo realiza con una máscara que le tapa cara. Por eso, los responsables de la película decidieron reutilizarlo, con una escena en la que sale con traje haciendo el papel de escolta. En este caso, su destino es similar al del ninja, ya que también termina muriendo.