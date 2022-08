Verano de récord en A Praíña de Couso, con cerca de 6.000 visitantes por semana

La mezcla de un verano con temperaturas altas, un agua con una calidad de baño excelente y unos servicios básicos en la zona hacen que A Praíña de Couso se consolide como una de las referencias turísticas del municipio de A Estrada. Su situación geográfica es curiosa a la vez que ideal, las aguas que bañan esta playa fluvial también hacen lo propio con tierras del Concello de Teo; una curiosa frontera municipal que disfrutan gente de muchas procedencias.

Pero esto no lleva siendo así desde siempre, hubo quien trabajó para que A Praíña sea lo que es ahora. En 2017 una asociación formada por varios socios, y vecinos de la zona, decidieron acondicionar y mejorar los terrenos próximos al río; así como distintas rutas de senderismo que unen Puentevea con O Xirimbao. Año a año desde la asociación Entre as Pontes se fue mejorando la situación de la ribera del río, logrando que la gente fuese considerándola como un lugar idóneo para pasar las jornadas calurosas de verano. Esto llevó a que en 5 años la afluencia de A Praíña aumentase de forma exponencial. Este año se registraron numerosas jornadas en las que se superaron los mil visitantes, sumando en la mayoría de semanas unas 5.000 o 6.000 personas en total, habiendo muchos momentos de ocupación “llena” de la zona.

Pese a no tener un gran aparcamiento, gente de múltiples concellos a mayores del de Teo o A Estrada se acercan a diario a esta playa, empleando un servicio de autobús que cuenta con una parada justo al lado del río y que suele ir cargado de jóvenes. Además, también cuentan con un aparcamiento de autocaravanas para quien desee pasar más tiempo por la zona.

Sin ayudas municipales

El trayecto para lograr todo esto no fue sencillo, especialmente por las dificultades de que una zona privada reciba algún tipo de ayuda pública. Uno de los hombres detrás de este proyecto es Pedro Castañeda, que destaca grandes dificultades, como por ejemplo la pérdida de un terreno que empleaban como aparcamiento, al exigir el propietario “unas pretensiones económicas inasumibles para la asociación”.

Una de las luchas que mantienen desde la asociación Entre as Pontes es la de lograr que la administración realice algún tipo de ayuda o preste servicios necesarios en la zona. Pedro Castañeda destaca que “llevamos años pidiendo que se coloquen unos contenedores en las proximidades, ya que la elevada cantidad de visitantes producen muchos residuos”. “Desde el Concello se podría llegar a un acuerdo con el propietario de la finca para utilizarla como aparcamiento público, puesto que nosotros solos no podemos”, pide Castañeda, consciente de la dificultad de que el Concello haga algo por una iniciativa privada. En la misma línea, desde la asociación cuentan con unos baños que son de uso público, aunque son ellos los que se hacen cargo de ellos. En muchas ocasiones no dan abasto para mantenerlos en condiciones, ya que cualquier bañista o senderista que pase puede hacer uso de ellos. “Nosotros obtenemos beneficios para mantener la zona en buenas condiciones gracias al puesto de comida y bebida, pero los clientes son muchas veces minoría con respecto a la gente que se acerca al río”, destaca el socio de Entre as Pontes.

Actividades en A Praíña

Como aliciente para que la gente se acerque a la zona y ayude económicamente a la supervivencia de la asociación, no huyen de planes. A mayores de los habituales servicios de kayaks y paddle surf o las rutas de senderismo permiten que se hagan muchas otras actividades; por ejemplo, la semana pasada un grupo de personas de Pontevedra estuvieron en el río construyendo y probando embarcaciones artesanales.

La música en directo es también una apuesta continuada. En numerosas ocasiones en estos meses de verano se traen grupos de música que animan la zona. Sin ir más lejos, mañana habrá en A Praíña el Reggae River Day, una iniciativa que traerá un completo cartel, entre los que se encuentran: Kings Tribute Sound, Children of Jacob, Pelouroots, Damian Dub o David Selectah. Acercarse a disfrutar de la música, al igual que bañarse en el río, es gratuito; pero Castañeda no descarta la opción de un futuro montar conciertos de pago como se hacen en otras localizaciones.

Absolute Aventura, todo un éxito entre niños y adultos

A Praíña de Couso cuenta también con Absolute Aventura, una oferta de actividades variadas en el torno del río Ulla. Sofía Mosteiro, una de las coordinadoras , destaca el éxito de sus dos ofertas. Todas las mañanas desde el 28 de junio al 2 de septiembre hay un campamento para niños de entre 6 y 18 años. “Va por turnos semanales, hay semanas que tuvimos más de 70 niños, las próximas serán las peores con 24”, afirma Sofía Mosteiro. Dicho campamento no se limita al entorno acuático, si no que cuenta también con actividades como orientación o senderismo. Además, ofrecen a diario el alquiler de kayaks y tablas de paddle surf, tanto para excursiones guiadas como libres. Desde Absolute Aventura ofrecen únicamente 18 embarcaciones, las permitidas por Aguas de Galicia y Medio Ambiente para cuidar el bienestar del entorno, y eso supone que la demanda sea muy alta.

Estos servicios los ofrecen a todo tipo de gente, algo que provoca que personas de otros lugares o provincias se quieran acercar a A Praíña a practicar estas actividades de aventura. Sofía Mosteiro destaca que “en muchos sitios no dejan participar a niños pequeños o a personas con algún tipo de problemática de movilidad o discapacidad motriz; nosotros aceptamos y ayudamos a toda persona que se quiera acercar”. Además, el servicio se está volviendo cada vez más internacional; a menudo acuden familias inglesas, alemanas o francesas encantadas por el ambiente, la buena temperatura del agua y el escaso peligro de unas aguas tan tranquilas como las del río a su paso por Couso. Incluso alguna semana una familia inglesa dejó a sus hijos en el campamento matutino. Pese a que el alquiler de estas embarcaciones no es algo exclusivo del verano, tienen licencia para todo el año, sí que dependen de la metereología para echarse al agua y por eso en esta época se ofrecen a diario, mientras que en otras estaciones apenas algún fin de semana en el que el sol haga acto de presencia.